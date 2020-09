VIDEO. Imagini dezolante: Zeci de copaci, tăiaţi într-o zonă declarată centru de carantină. Cum se apără proprietarii pădurii

Femeia care a filmat copacii tăiaţi susţine că imaginile au fost făcute în pădurile din Vrancea, în apropierea graniţei cu judeţul Covasna. Ea şi-a povestit experienţa pe Facebook.

„Am ieşit azi după mugur de brad. Am fost în doua locaţii din Vrancea: în punctul Baboviciu, mai jos de graniţa cu Jud. Covasna şi în punctul Gălăciuc. Fosta Tabără Gălăciuc e declarată centru de carantină pentru izolarea persoanelor suspecte de SARS CoV 2, motiv pentru care nu am putut-o tranzita, aşa cum facem de obicei. Ne-am oprit în faţa porţii şi am vrut să mergem în locurile de ciuperci pe care le ştiam. Ce am văzut însă, a fost dezolant şi trist. Ce ironie ca în timpul unei boli respiratorii aşa grave, cum ni s-a spus, să faci, ca naţie, extirpare tocmai organului vital cu care respiră pământul între graniţele căruia te afli”, a scris Ligia Dumitraşcu pe Facebook.

Primarul comunei Tulnici spune că pădurea este o proprietate privată a comunităţii şi că tăierile de copaci sunt făcuţi în cadrul unei lucrări silvice autorizate.

„Nu avem nici o problemă, este o tăiere legală, este o lucrare silvică făcută în rezervaţia de pin. Noi avem 12.500 de hectare, pădurea este proprietatea Obştii de Moşneni Tulnici. Sunt 2.700 de membri în asociaţie, nu poate fura nimeni din pădure pentru că toţi membrii pot verifica. Doamna care a filmat a intrat pe o proprietate privată, dacă tot a intrat putea să filmeze şi fondul de regenerare, noi avem grijă de pădurile noastre”, i-a explicat corespondentului MEDIAFAX, primarul comunei Tulnici, Aurel Boţu.

Reprezentanţii Poliţiei şi ai Gărzii de Mediu verifică la faţa locului dacă tăierile de copaci sunt legale.

„La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea au fost constituite 2 echipe mixte formate din poliţişti din cadrul Biroului Silvic, poliţişti din cadrul Secţiei 8 de Poliţie Tulnici, reprezentanţi ai Gărzii Forestiere Focşani şi ai Gărzii de Mediu-Comisariatul Judeţean Vrancea, echipe ce efectuează la această oră verificări în teren cu privire la legalitatea punerii în valoare, exploatării şi deţinerii materialului lemnos în punctele Baboviciu şi Gălăciuc, urmând a fi dispuse măsurile legale în consecinţă”, au anunţat reprezentanţii IPJ, prin intermediul unui comunicat de presă.

Rezultatele controlului vor fi comunicate zilele următoare.