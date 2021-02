Videochat la masculin. Industria se extinde în România, oferind locuri de muncă şi pentru bărbaţi. Experienţa unui model din Cluj

Majoritatea oamenilor se gândesc la femei când aud de videochat, dar în ultima vreme au apărut studiouri care angajează şi bărbaţi. Unul a fost deschis la Cluj, de un antreprenor, în plină pandemie. A angajat 8 bărbaţi şi profitul a început deja să apară.

„A fost nevoie de o investiţie de zeci de mii de euro în aparaturi, în infrastructură, în tot ceea ce ţine de buna funcţionare a unui studio. Cumva ne aşteptam să recuperăm banii ăştia în timp, poate într-un an de zile, dar datorită faptului că oamenii au stat în permanenţă acasă a fost mult mai benefic pentru noi şi banii au venit mult mai uşor”, spune Andrei, reprezentantul unui studio de videochat.

„Eu am locuit în Londra în ultimii patru ani. După ce a început Brexitul, lucrurile au început să ia o întorsătură aiurea pe acolo, aşa că singura variantă era să mă întorc înapoi acasă. Singurul job accesibil şi safe pe perioda pandemiei era videochatul, de care am auzit de la un prieten bun de-al meu. Am avut emoţii la început, nu ştiam dacă este ceea ce vreau să fac, eram temător. Eu sunt o persoană extrovertă şi mă ajută mult să dezvolt latura asta a mea sociabilă, să vorbesc cu oamenii, să îmi dezvolt mai mult abilităţile lingvistice în limba engleză”, povesteşte Sergiu, model videochat.