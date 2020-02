Ministrul Muncii dă asigurări că pensiile vor creşte de la 1 septembrie: Sumele, prevăzute în buget

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, sâmbătă seara, că există bani la bugetul de stat pentru majorarea pensiilor, acestea urmând să crească cu 40 de procente de la 1 septembrie.

Ministrul Muncii a declarat, la România Tv, că va respecta actuala Lege a pensiilor pentru că sumele sunt prevăzute în buget.

„Pensiile vor creşte, sumele sunt prevăzute în buget. Merg pe aceeaşi prezentare. Eu sunt ministrul Muncii, sunt chemată să aplic legea în continuare. Colegii mei sunt atenţi la economie. Nu am alt element care să mă determine în acest moment să afirm altceva. Aşa cum este legea în vigoare, eu sunt chemată să o pun în aplicare. Nu am, de la premier, de la Ministrul Finanţelor, până în acest moment, niciun element care să mă determine să dau un semnal de rezervă faţă de prevederile legii în vigoare. Aşa cum este legea în vigoare, eu sunt chemată să o pun în aplicare. Când se va face majorarea, se va lua în calcul documentele de la fiecare pensionar”, a spus Alexandru, la România Tv.

Ministrul Muncii a subliniat că rolul său este să pună în aplicare legea.

„Sunt ministrul Muncii, rolul meu este să aplic legea. Legea este în vigoare, nu am alt mesaj decât că sunt omul care trebuie să aplice legea, nu am alt element care să mă determine, în acest moment, să afirm altceva. Aşa cum este legea în vigoare eu sunt chemată să o pun în plaicre.nu am de la premier. De la ministrul Finanţelor, până în acest moment, niciun element care să mă determine să dau un semnal de rezervă faţă de prevederile legii în vigoare”, a adăugat Violeta Alexandru.

Consiliul Fiscal avertiza că majorarea punctului de pensie cu 40% de la 1 septembrie 2020 se va observa la nivelul anului 2021, estimarea privind deficitul bugetar din anul următor fiind de peste 6% din PIB.

Ministrul Muncii nu renunţă la interzicerea cumulului pensiei cu salariul: E o problemă de corectitudine

Ministrul interimar al Muncii a declarat că susţine, în continuare, interzicerea cumulului pensiei cu salariul, în ciuda recentei decizii a Curţii Constituţionale a României (CCR).

Violeta Alexandru vrea ca interdicţia să se aplice prin altă formă juridică, potrivit unor declaraţii pe care le-a facut la România Tv.

„Eu nu spun că este vina persoanei care se pensionează la 45 de ani, dacă acesta e cadrul legal, eu spun că avem o problemă de corectitudine în societate. (...) Personal aş dori să continui acest proiect, evident, într-o altă formă juridică pentru că mi se pare o măsură care aşază puţină corectitudine într-o zonă în care noi nu suntem corecţi cu noi înşine”, a spus sursa citată.

Reglementarea se afla printre modificările aduse la OUG 114. CCR a declarat neconstituţională adoptarea, prin asumarea răspunderii de către Guvern, a ordonanţei respective.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.