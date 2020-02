Vlad Voiculescu va depune plângere penală: Compania de Iluminat Public a montat bannere PSD în Capitală

Candidatul PLUS la Primăria Capitalei, Vlad Voiculescu, a afirmat, vineri, că va depune plângere penală pentru delapidare pe numele Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti (CMIPB), după ce angajaţii serviciului au montat bannere cu PSD, în Capitală.

„Pe 19 aprilie 2019, eram noaptea în Piaţa Rosetti şi am vazut că Compania Municipală de Iluminat Public Bucureşti ajutau la montarea unor bannere de la PSD. Am publicat această fotografie pe 19 aprilie 2019, pe pagina mea de Facebook (...). Am fost dat în judecată şi mi s-a spus că exista un contract, dar în cadrul procesului au prezentat alte contracte, cu alte partide. Asta înseamnă delapidare, adică folosirea banului public pentru servicii către Parditul Social Democrat. Compania nu putea factura către partid, dar pe 19 aprilie, noaptea, au prestat servicii pentru PSD”, a anunţat, vineri, Vlad Voiculescu, într-o conferinţă de presă.

Conform sursei citate, luni va depune o plângere penală pentru delpaidare.

„Mă aştept ca dânşii să spună în justiţie cine le-a spus să facă asta. (...) Compania municipală a prestat un serviciu pentru PSD”, a mai spus candidatul PLUS la Primăria Capitalei.

De asemenea, Voiculescu a anunţat că, în 2018, companiile municipale „au spart” peste 10 milioane de euro.

„Pe 2019 nu avem încă cifrele. (...) La Iluminat Public, avem venituri medii de 7.700 de lei. (...) Cele mai multe contracte nu se dau cu licitaţii”, a mai spus Vlad Voiculescu.

Vlad Voiculescu a mai spus că orice bucureştean care vrea să îi semnaleze problemele cu care se confruntă îi poate scrie la numpăul 021.555.VLAD (adică 021.555.8523)

