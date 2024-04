Vladimir Vîrzob, „Micul Einstein” al României, a inventat o baterie nucleară KN-9 care ar putea alimenta cu electricitate un cartier rezidenţial timp de 100 de ani

Invenţia lui Vladimir are dimensiunea unei doze de suc care ar putea furniza electricitate un timp îndelungat, aducându-şi, astfel, propria contribuţie la un principiu descoperit de cercetători în secolul trecut, dar care inspiră viitoarea generaţie.

„Bateria nucleară KN-9 reprezintă o sursă continuă de energie pentru o perioadă inteligentă de timp, iar aceasta funcţionează după principiul iradierii unui ansamblu de material piezoelectric. Invenţia mea se referă la o baterie radio-izotopică ce se bazează pe un principiu ce datează de la mijlocul secolului al XX-lea, respectiv convertirea radiaţiilor nucleare în energie electrică, dar aduce o abordare inovativă acestui proces de convertire, o abordare ce nu a fost încă studiată de comunitatea ştiinţifică.

În urma unor deducţii teoretice am dedus faptul că aceasta poate produce până la 12 Megawatt/zi, în condiţii ideale. Pentru a efectua aceste determinări teoretice am implementat un software AI Self Learning, care a realizat scenarii ce imit realitatea după modul de funcţionare al bateriei”, povesteşte Vladimir Vîrzob.

Invenţia a fost premiată la Salonul Internaţional de Inventică EUROINVENT de la Iaşi, primind distincţia de excelenţă în 2023.

„Este foarte important să sprijinim ideile tinerilor. Cu speranţa că va fi pus în practică şi dezvoltată, invenţia reprezintă un pas important pentru cercetarea românească”, a declarat Prof. Dr. Cercetător Andrei Victor Sandu

Vladimir Vîrzob este elev la Colegiul Naţional „Traian” din Drobeta-Turnu Severin, pasionat de fizică nucleară şi chimie. În 2021 el a fost premiat cu argint pentru „CHR - X Nuclear Decontaminating Agent” la Salonul Internaţional de Inovaţii şi Invenţii de la Varşovia, unde a concurat alături alţi 200 de participanţi de toate vârstele, din 16 ţări.

În 2020, Vladimir Vîrzob a primit medalia de aur la un salon de invenţii, pentru un moderator nuclear folosit în decontaminarea suprafeţelor radioactive.

