În Hotelul Corso Grand Suite timpul s-a oprit la ziua de 12 martie. Proprietarul, Ovidiu Burduşa, a înţeles imediat că starea de urgenţă prin care trecea Italia din cauza pandemiei îi va afecta afacerea de 250.000 de euro pe an. Închiderea Italiei timp de 80 de zile şi întreruperea zborilor a împins turismul spre cea mai profundă criză din ultimii 20 de ani.

La fel ca Ovidiu, 90% dintre proprietarii de hoteluri din Italia a decis să nu deschidă structurile, a anunţat Asociaţia Hotelierilor Federalberghi. Comparativ cu anii trecuţi, numărul de turişti din Italia a scăzut cu 80%. Cu toate acestea guvernul a blocat zborurile din 14 ţări, printre care şi Republica Moldova, de teama unui nou val de infectări.



Planul de recuperare a economiei prevede un bonus de 300 de euro pentru fiecare familie care decide să plece în vacanţă. În acelaşi timp, pentru structurile hoteliere se reduc impozitele. Federalberghi avertizează că turismul are nevoie de bani ca să repornească, altfel hotelurile vor deschide anul viitor.



„Ca să reuşim să salvăm această firmă trebuie să aducem în casă până la sfârşitul anului aproape 30.000 de euro. Am luat în calcul că vom pierde acest an hotelier. Sperăm ca din ianuarie să revenim la ceea ce am fost, din punct de vedere ospitalier”, a spus Ovidiu Burduşa.

Criza nu a ocolit nici marile structuri hoteliere. Vecin cu hotelul lui Ovidiu Burduşa este Grand Hotel Plaza, închis pe perioadă nedeterminata.