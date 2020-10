Vrei să contribui la refacerea monumentelor? Primăria Capitalei te invită să investeşti în statui. Ce se întâmplă, însă, cu banii

Primăria Capitalei îţi propune să contribui, financiar, la reabilitarea statuilor neglijate, de-a lungul timpului. Ce presupune asta? Să adopţi o statuie, să contribui, sub formă de sponsorizare, la lucrările de reabilitare şi întreţinere a unui for public al Capitalei.



Scopul iniţiativei ar fi ca populaţia să se implice în viaţa culturală a oraşului. Deşi s-au investit mulţi bani când au fost create, în doar câţiva ani, indiferenţa autorităţilor a făcut ca mari lucrări să se degradeze. Spre exemplu, Memorialul Renaşterii din Piaţa Revoluţiei a costat nu mai puţin de 5,6 milioane de lei, dar acum este o ruină.



Ce părere au românii de iniţiativa primarului?



„Da, e o iniţiativă bună, dar rămâne o statuie. Sunt multe lucruri mult mai urgente. Eu nu sunt din Bucureşti, e prima oară când vin aici. Aveţi nişte gropi, chiar am căzut într-o groapă. Cred că Primăria ar putea să acopere mai bine toate nevoile oraşului”, spune Sabina, o trecătoare.

Deşi oamenii politici aduc în fiecare an un omagiu victimelor Revoluţiei, baza memorialului dedicat martirilor din 1989 este complet distrusă, iar întreg monumentul este lăsat de izbelişte. Acest lucru este cu atât mai trist cu cât în ultimii ani, atât Ministerul Culturii, cât şi Primăria Capitalei, au investit zeci de milioane de euro în alte lucrări.

În Piaţa Operei, se poate vedea cum statuia Eroilor Sanitari, dedicată medicilor care au participat în Primul Război Mondial, este înconjurată de buruieni.





Câţi bani s-au cheltuit pentru realizarea monumentelor



MEMORIALUL RENAŞTERII 5,6 milioane de lei

STATUIE CAROL 10 milioane de lei

STATUIE BRATIANU 16,6 milioane lei