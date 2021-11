Prodan privea o emisiune TV în care colegul său de generaţie, Gică Popescu, invitat în studio, combătea împotriva actualei conduceri de la FRF, cea care l-a aruncat pe cel poreclit „Tătuca” precum o măsea stricată. Atunci a suferit un infarct, care i-a fost fatal, nemaiputând fi recuperat.

În momentul fatidicului moment, Prodan era acasă împreună cu fiul Răzvan şi cu soţia Licinia, în timp ce fiica lui, Ştefania, se afla în Olanda, unde era studentă. Prodan este primul component al Generaţiei de Aur, naţionala care a dus România pe locul 5 în lume la World Cup 1994, care a decedat.



Mediafax a scris recent că, în cazul familiei Prodan, funcţionează o promisiune cu putere de jurământ. Fostul fotbalist ar fi făcut un pact, un fel de promisiune de viaţă şi de moarte, cu Marin Anton, naşul lui Răzvan.



Potrivit înţelegerii, dacă se întâmplă vreo tragedie în vreuna dintre familii, cealalt bărbat preia toate responsabilităţile de cap de familie şi pentru cealaltă familie.



Cum Didi Prodan s-a stins din viaţă pe 16 noiembrie 2016, lui Marin Anton i-a revenise datoria să-şi respecte cuvântul că va avea grijă de soţia fostului international şi de cei doi copii ai Liciniei Prodan, Ştefania şi Răzvan.



Între timp, Marin Anton a primit o condamnare de 5 ani, însă decizia a fost atacată cu apel. Condamnarea şi posibila încarcerare ar face dificilă respectarea făgăduielii care există între cele două familii.



După ce a citit articolul postat pe Mediafax.ro, Marin Anton, un apropiat al Elenei Udrea, a sunat în redacţie, pentru precizări: „Să ştiţi că o îmi voi respecta promisiunea. I-am spus-o şi lui Răzvan, recent, la ziua lui de naştere”.



Marin Anton a avut legături puternice cu fotbalul. A făcut parte din conducerea echipei Politehnica Timişoara, pe când clubul era dirijat de Marian Iancu, aflat după gratii acum.

Jurământul făcut de bunicul lui Prodan şi bunicul lui Lung, fraţi plecaţi pe front!

Cum îi venise lui Prodan ideea unui „pact” între familii? Jurământul dintre familiile Anton şi Prodan conţine o poveste asemănătoare. Component de bază al Craiovei Maxima, Silviu Lung, 65 de ani, a fost asimilat de olteni. Născut la Sânmiclăuş, Satu Mare, Lung senior este rudă cu regretatul Daniel Prodan.

Diferenţa de vârstă, 16 ani, îl determina pe Didi să-i spună: „Unchiule”.

„Bunicul meu şi bunicul lui Silviu Lung au fost fraţi! Augustin, bunicul meu, şi Ambroziu, bunicul lui Silviu Lung, au plecat împreună pe front. Au lăsat acasă două femei şi vreo 7-8 copii. Ştiu că tatăl meu a mai avut trei fraţi… Pe mama lui Silviu Lung, care era verişoară primară cu tatăl meu, o cheamă Prodan.

Înainte să plece pe front, Augustin şi Ambroziu au făcut un legământ. Cine se întoarce viu din război acela are grijă şi de familia celuilalt. S-au întors întregi amândoi din război. Unul după şapte, iar celălalt – după opt ani! Iubesc istoria după ce am ascultat poveştile spuse de bunicul lui Silviu Lung.



Ori de câte ori mergeam în vacanţă, la ţară, la Sânmiclăuş, mergeam acasă la bunicul lui Silviu Lung. Şi stăteam la poveşti. Îmi spunea că de şapte ori i-a fost împuşcat calul de sub el, dar de fiecare dată el a scăpat cu viaţă”, dezvăluia Prodan, în timpul vieţii.