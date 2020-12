Academica Clinceni, egal în ultimul minut al derby-ului ilfovean

Ceea ce se aştepta a fi un meci anost a fost în cele din urmă o partidă cu şase goluri şi nenumărate faze de poartă. De la gazde a lipsit antrenorul Mihai Teja, aflat în spital, bolnav de Covid 19. Acesta a fost înlocuit de Ioan Andone. Tot din cauza Covid 19, La Voluntari au mai absentat şi alţi jucători.

Oaspeţii au marcat repede prin Bilali şi Cebotaru, în minutele 10 şi 14.

Voluntari a egalat imediat din două penalty-uri contestate de Clinceni transformate de Gheorghe (min. 25) şi Achim (min. 33). Achim a dedicat golul marcat bunicului său care a decedat recent.

Oaspeţii au dominat repriza secundă, au nimerit de două ori bara şi au ratat alte câteva ocazii clare de gol.

În minutul 89 Raul Rusescu a marcat cu o scăriţă pentru 2-3 şi părea că Academica va duce toate cele 3 puncte. Gazdele au egalat dramatic în ultimul minut al prelungirilor prin acelaşi Gheorghe, salvând un punct.

„Am făcut o partidă bună, ne-am creat ocazii, am marcat, dar am primit uşor goluri. Azi am pierdut două puncte.” a declarat Raul Rusescu la final.