Alessia Russo, cea mai valoroasă fotbalistă în Anglia în 2025, își prelungește contractul cu Arsenal

În cele 72 de meciuri jucate până acum, Russo a marcat 36 de goluri și a contribuit la câștigarea Ligii Campionilor UEFA 2025 și a League Cup 2024.

Russo, în vârstă de 26 de ani, a stabilit recorduri personale de goluri în fiecare sezon la Arsenal, fiind și câștigătoarea „Ghetei de Aur” în liga engleză de fotbal feminin, Women’s Super League, în sezonul 2024/25, cu 12 reușite în 21 de partide.

La nivel internațional, Alessia a fost componentă cheie a Angliei în succesele de la UEFA Women’s Euro 2022 și 2025 și în parcursul până în finala Cupei Mondiale FIFA 2023.

„Arsenal este acasă. Este un club special și mă simt onorată să port acest tricou. Suntem încă însetați de succes și abia aștept să începem noul sezon”, a declarat Russo, într-un comunicat al clubului.

Antrenorul Renée Slegers a spus: „Alessia este un pilon al echipei. Golurile ei atrag atenția, dar contribuția ei la cultura grupului și munca pentru echipă sunt la fel de valoroase. Aștept cu nerăbdare să realizăm și mai multe împreună”.