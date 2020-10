Alexander Zverev a fost filmat la o petrecere, fără mască şi fără să păstreze distanţarea socială

Numărul 7 mondial, Alexander Zverev, şi-a atras numeroase critici după ce a fost filmat la o petrecere cu zeci de persoane. Jucătorul de tenis nu purta mască şi nu păstra distanţa faţă de cei din jur, deşi anunţase în urmă cu o săptămână că se va autoizola.

Zverev este unul dintre jucătorii care a avut rezultat negativ la testul pentru coronavirus după ce a participat la turneul Adria Tour. În schimb, Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Borna Coric şi Vicktor Troicki au fost testaţi pozitiv.

"Tocmai am primit vestea că rezultatele testelor pentru mine şi echipa mea sunt negative. Îmi cer scuze persoanelor pe care le-am pus în pericol jucând la acest turneu. Voi continua să mă autoizolez aşa cum mi-a recomandat medicul" spunea Zverev în momentul în care a anunţat rezultatul testului.

Iată că la doar câteva zile distanţă, Zverev şi-a încălcat cuvântul şi a fost prezent la o petrecere. Jurnalistul celor de la New York Times, Ben Rothenberg, a fost cel care a postat imaginile alături de mesajul: "Aceasta este îngrijorarea mea cu privire la revenirea tenisului în contextul pandemiei: nu că nu pot fi luate precauţii, ci că prea mulţi jucători de tenis sunt egoişti şi nu înţeleg conceptul de a acţiona în interesul grupului" a spus jurnalistul american.

Sascha Zverev six days ago after Adria Tour coronavirus cluster:



“I deeply apologize to anyone that I have put at risk...I will proceed to follow self-isolating guidelines...stay safe 🙏.”



Sascha Zverev four hours ago: pic.twitter.com/vqBXvYdxkv