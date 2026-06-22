Prima pagină » Sport » Alexandru Băluță va juca la Chindia Târgoviște

Alexandru Băluță va juca la Chindia Târgoviște

Alexandru Băluță a semnat un contract cu Chindia Târgoviște, fiind cel mai titrat jucător care ajunge la echipă în ultimii ani,
Alexandru Băluță va juca la Chindia Târgoviște
Foto: Chindia Târgoviște
Cosmin Pirv
22 iun. 2026, 17:55, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Chindia, formație din liga secundă, a anunțat luni transferul lui Alexandru Băluță, care se întoarce astfel la Târgovişte, oraşul în care și-a început povestea în fotbalul profesionist.

Băluță are șapte trofee cucerite în carieră, dintre care 4 pe plan intern. Jucătorul are și opt selecții în echipa națională a României, pentru care a marcat un gol.

În Superligă, Băluță a jucat la FCSB, Universitatea Craiova sau Farul, iar în afara țării a jucat la Slavia Praga sau LAFC.

„Transferul lui Băluță, cel mai titrat jucător care ajunge la Chindia în ultimii ani, confirmă ambițiile pe care clubul şi suporterii săi le au pentru acest sezon”, au transmis reprezentanții clubului

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză. Mai mulți lucrători din Sri Lanka, acuzați de trafic de droguri
Gandul
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Adrian Veștea merge la vot după discuțiile cu George Simion. Liderul AUR îl temperează și așteaptă reacția lui Nicușor Dan
Libertatea
Alertă pentru turiștii care ajung în Grecia! Peștele toxic care se răspândește în mare. Reprezintă un pericol
CSID
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da