Alexandru Băluță va juca la Chindia Târgoviște

Chindia, formație din liga secundă, a anunțat luni transferul lui Alexandru Băluță, care se întoarce astfel la Târgovişte, oraşul în care și-a început povestea în fotbalul profesionist.

Băluță are șapte trofee cucerite în carieră, dintre care 4 pe plan intern. Jucătorul are și opt selecții în echipa națională a României, pentru care a marcat un gol.

În Superligă, Băluță a jucat la FCSB, Universitatea Craiova sau Farul, iar în afara țării a jucat la Slavia Praga sau LAFC.

„Transferul lui Băluță, cel mai titrat jucător care ajunge la Chindia în ultimii ani, confirmă ambițiile pe care clubul şi suporterii săi le au pentru acest sezon”, au transmis reprezentanții clubului