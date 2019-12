Ambros Martin, selecţionerul Rusiei la handbal: Le doresc antrenorului şi jucătoarelor române noroc

Ambros Martin, selecţionerul echipei naţionale a Rusiei la handbal, a declarat, duminică, după partida câştigată în faţa României, cu scorul de 27-18, că se bucură foarte mult că România a ajuns în grupa principală a Campionatului Mondial.

”Trebuie să felicit echipa României, pentru că sunt foarte fericit că sunt în grupa principală. Este ceva că mă face fericit şi le doresc antrenorului şi jucătoarelor române tot norocul şi tot ce au nevoie pentru a realiza ceea ce şi-au propus. Cred că după prima repriză, în care am avut unele probleme în ofensivă, am fost capabili să realizăm că, dacă menţinem nivelul în defensivă, putem să ne aşteptăm momentul oportun în ofensivă. Cred că acesta a fost una dintre cheile meciului, că am rămas calmi, că nu am pierdut controlul în niciun moment. Am făcut o treabă bună în defensivă şi când am reuşit să dăm o mai mare viteză mingii, când am putut să facem tranziţia din defensivă în ofensivă, când am putut să ne mişcăm şi să folosim extremele mai bine, atunci a început să funcţioneze jocul şi în ofensivă. Am mai câştigat două puncte în drumul nostru către semifinale. Încercăm să o luăm meci cu meci, antrenament cu antrenament”, a spus Martin, în urma partidei.

Ambros Martin a fost selecţionerul echipei naţionale a României, însă a abandonat-o, în vară, pentru a prelua reprezentativa Rusiei.

