Andy Murray îl va antrena pe fostul său rival Novak Djokovic la Australian Open în 2025

Murray, triplu campion de Grand Slam, s-a retras din tenis în luna august, după o carieră de 19 ani. Fostul număr 1 mondial a spus că „aşteaptă cu nerăbdare să stea de aceeaşi parte a fileului cu Novak, potrivit BBC. Perechea inedită va lucra împreună în extrasezon şi în pregătirea Australian Open, care are loc în perioada 12-26 ianuarie.

Djokovic, campion de Grand Slam de 24 de ori, a câştigat Australian Open de 10 ori şi l-a învins pe Murray în patru finale la Melbourne. De-a lungul carierei lor, Murray şi Djokovic au avut o bună relaţie în ciuda rivalităţii din teren.

„Oricum nu i-a plăcut niciodată pensionarea. Ne-am confruntat de când eram băieţi, 25 de ani în care am fost rivali, ne-am împins unul pe altul dincolo de limitele noastre. Am avut unele dintre cele mai epice bătălii din sportul nostru. Am crezut că povestea noastră se va termina, se pare că are un ultim capitol. Este timpul ca unul dintre cei mai duri adversari ai mei să intre în colţul meu", a scris Djokovic pe platforma X adăugând că „aşteaptă cu nerăbdare să-l aibă pe Murray alături”.