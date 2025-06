Djokovic spune că la Wimbledon are cea mai bună șansă să doboare recordul de titluri de Grand Slam

„Aș fi de acord că Wimbledon ar putea fi cea mai bună șansă, datorită rezultatelor mele de aici, a modului în care joc pe iarbă și a motivației mentale suplimentare care vine odată cu acest turneu”, a spus sârbul într-o conferință de presă susținută înainte de startul competiției.

Djokovic, în vârstă de 38 de ani, se pregătește pentru a 20-a sa participare la Wimbledon și speră la cel de-al optulea titlu la Londra, ceea ce l-ar transforma în cel mai vârstnic câștigător de Grand Slam din era Open.

Djokovic a suferit o înfrângere clară în finala Wimbledon 2024 contra lui Alcaraz, recunoscând ulterior: „A fost superior la toate capitolele. A jucat fiecare lovitură mai bine decât mine”. Totuși, sârbul s-a revanșat rapid: trei săptămâni mai târziu, l-a învins pe Alcaraz în finala Jocurilor Olimpice și a câștigat aurul olimpic mult așteptat.

„Aceste turnee îmi oferă încă cea mai mare motivație”

În ciuda unei perioade cu rezultate oscilante și a unei colaborări fără mari succese alături de Andy Murray în rol de antrenor, Djokovic a bifat titlul cu numărul 100 la Geneva și o semifinală la Roland Garros, unde a fost învins de Jannik Sinner.

„Nu mai vânez clasamentele. Încerc doar să joc cel mai bun tenis și să câștig turnee de Grand Slam”, a spus Djokovic. „Chiar dacă nivelul meu a fluctuat în ultimul an și jumătate, în turneele majore am avut rezultate constante – sferturi sau semifinale, cu excepția US Open”.

Cap de serie numărul 6, Djokovic ar putea avea un traseu dificil, cu posibili adversari precum Jack Draper, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner pe drumul către trofeu.

„Îmi place cum mă simt fizic acum. Am avut antrenamente bune. Evident, e altceva când începe turneul, dar voi încerca să am o evoluție solidă și să ajung cât mai departe”.

Djokovic a încheiat optimist: „Aceste turnee îmi oferă încă cea mai mare motivație. Sper să continui să joc la cel mai înalt nivel, cât mai mult timp”.