Real Madrid se opune mutării meciului Villarreal–Barcelona în SUA

Real Madrid a transmis marți că „respinge ferm” disputarea meciului din etapa a 17-a a competiției LaLiga, dintre Villarreal și Barcelona, în Statele Unite, pe 20 decembrie, la Hard Rock Stadium din Miami. Clubul susține că mutarea ar afecta „integritatea competiției” și „legitimitatea rezultatelor”, creând un precedent periculos.

„Măsura, luată fără consultarea prealabilă a cluburilor participante, încalcă principiul esențial al reciprocității teritoriale, oferind un avantaj sportiv nejustificat cluburilor solicitante”, se arată în comunicatul madrilenilor, citat de Associated Press.

Vikingii cer blocarea meciului. Villarreal vede extinderea brandului

Real Madrid a cerut FIFA, UEFA și Consiliului Superior al Sportului din Spania să blocheze inițiativa, invocând regula din 2018 care interzice meciurile oficiale interne în afara țării, cu excepții justificate, „care nu există în acest caz”.

În timp ce Madridul ridică tonul, Villarreal mizează pe câștigul de imagine. Clubul promite transport și bilete gratuite pentru abonați, ori o reducere de 20% la abonamente pentru cei care nu pot merge: „Am fi prima echipă spaniolă care joacă un meci de campionat în străinătate. Ar fi un pas important pentru extinderea brandului pe o piață cheie precum SUA”, a spus președintele Fernando Roig.

Fanii europeni se opun colectiv mutării meciurilor

Grupul Football Supporters Europe, care reunește suporterii de fotbal din întreaga Europă, semnalează că mutarea meciurilor dincolo de granițe „rupe legătura vitală dintre cluburi și comunități” și a transmis că se va opune „colectiv” acestei tendințe.

Inițiativa se înscrie în parteneriatul LaLiga cu Relevent Sports, companie americană implicată în promovarea sportului la nivel global. Tentative similare, precum cea din 2018, meciul Barcelona – Girona, au eșuat după opoziția fanilor, jucătorilor și cluburilor.