Africa de Sud, sancționată de FIFA / Scad șansele echipei de calificare la Cupa Mondială

Africa de Sud a fost penalizată de Federația Internațională de Fotbal (FIFA), pentru utilizarea unui jucător ineligibil în campania de calificare la Cupa Mondială 2026, afectând șansele echipei de a ajunge la turneul final.

Potrivit FIFA, Comitetul de Disciplină a constatat că mijlocașul Teboho Mokoena a evoluat în victoria de acasă cu 2-0 împotriva Lesotho din martie, deși ar fi trebuit să fie suspendat după acumularea a două cartonașe galbene în meciurile anterioare din Grupa C.

Ca urmare, victoria a fost acordată echipei din Lesotho cu 3-0, iar Africa de Sud a pierdut punctele câștigate inițial.

Deși Africa de Sud rămâne în fruntea clasamentului Grupei C, ea este acum la egalitate de puncte cu Benin, ambele echipe având câte 14 puncte, diferența fiind făcută doar de golaveraj, cu două meciuri rămase de disputat.