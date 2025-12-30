Prima pagină » Știri externe » Zeci de tineri mor în timpul ritualului de circumcizie în Africa de Sud

Zeci de tineri mor în timpul ritualului de circumcizie în Africa de Sud

Cel puțin 41 de tineri au murit în Africa de Sud în noiembrie și decembrie în urma circumciziilor efectuate ca parte a ritualurilor tradiționale de inițiere, au anunțat autoritățile marți.
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
31 dec. 2025, 01:58, Știri externe

Inițierile au loc în școli tradiționale, unde adolescenții sunt izolați timp de câteva săptămâni. În ciuda legislației care impune înregistrarea acestor instituții, multe școli ilegale continuă să funcționeze. O proporție semnificativă a deceselor sunt înregistrate acolo, potrivit autorităților.

Într-o declarație adresată presei locale, marți, ministrul sud-african al Afacerilor Tradiționale, Velenkosini Hlabisa, a denunțat neglijența atât din partea oficialilor școlilor, inclusiv a unor școli înregistrate, cât și a părinților, potrivit Associated Press.

El a menționat nerespectarea directivelor sanitare și răspândirea unor sfaturi periculoase, inclusiv interdicția anumitor inițiați de a consuma apă pentru a accelera vindecarea. „Există o ignorare a standardelor de sănătate”, a spus ministrul.

Numai provincia Eastern Cape din Africa de Sud a înregistrat 21 de decese de la începutul perioadei de inițiere de vară. Potrivit ministrului, 41 de persoane au fost arestate în cazuri legate de școli ilegale, inclusiv părinți acuzați că au furnizat vârste false. Legea sud-africană permite inițierea doar de la vârsta de 16 ani, cu acordul părinților.

Perioadele de inițiere se desfășoară de obicei în timpul vacanțelor școlare de iarnă (iunie-iulie) și de vară (noiembrie-decembrie).

Inițierea tradițională este practicată pe scară largă în comunitățile africane, întoarcerea inițiaților fiind adesea caracterizată prin sărbători culturale vesele.

 

