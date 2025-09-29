Electronic Arts, cumpărată pentru 55 de miliarde de dolari și retrasă de pe bursă

Electronic Arts (EA) va fi preluată și delistată de la bursă în cadrul celui mai mare buyout cu efect de levier din istorie, potrivit unui anunț făcut luni.

Conform AP, investitorii vor primi 210 dolari pe acțiune, iar tranzacția depășește precedentul record stabilit în 2007, când TXU a fost cumpărată pentru 32 de miliarde de dolari.

Fondată în 1982 de fostul angajat Apple William „Trip” Hawkins, EA a devenit publică în 1988, acțiunile sale debutând atunci la un preț ajustat de 0,52 dolari.

De peste un deceniu, compania este condusă de CEO-ul Andrew Wilson.

Prin trecerea în proprietate privată, EA își va putea reorganiza operațiunile fără presiunea raportărilor financiare trimestriale, după ce veniturile anuale au stagnat între 7,4 și 7,6 miliarde de dolari în ultimii trei ani.

Rivalii din industrie și-au consolidat poziția, Microsoft achiziționând Activision Blizzard pentru aproape 69 de miliarde de dolari în 2023, iar competiția din zona jocurilor mobile, precum Epic Games, s-a intensificat.

Silver Lake are experiență în achiziții tehnologice de amploare, implicându-se anterior în preluarea Skype (2009) și Dell (2013).

De asemenea, este parte a unui consorțiu care negociază preluarea operațiunilor TikTok din SUA.

Deși companiile private reduc adesea costurile și personalul, nu au fost anunțate planuri de concedieri suplimentare la EA.

În 2024, compania a disponibilizat circa 5% din angajați, iar în mai 2025 a concediat câteva sute de persoane, rămânând cu aproximativ 14.500 de salariați.