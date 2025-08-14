Topul celor mai valoaroase mărci de fotbal din lume. Real Madrid şi FC Barcelona pe primele poziții

Real Madrid rămâne pentru al doilea an consecutiv cea mai valoroasă marcă de fotbal, cu o valoare estimată la 2,14 miliarde de dolari, şi pentru al patrulea an consecutiv cea mai puternică marcă. Creşterea cu 14% a valorii brandului reflectă rezilienţa clubului, chiar dacă echipa nu a cucerit niciun trofeu major în sezonul 2024/25.

FC Barcelona urcă pe locul al doilea, cu o valoare de 1,91 miliarde de dolari, după un sezon de succes în care a cucerit Supercupa Spaniei, Copa del Rey şi La Liga. Este prima dată din 2021 când ambele cluburi spaniole ocupă primele două poziţii în clasamentul global.

Manchester City coboară pe locul trei, cu o valoare de 1,6 miliarde de dolari, în timp ce Liverpool ajunge pe locul patru, cu 1,56 miliarde de dolari, susţinut de câştigarea titlului în Premier League.

Paris Saint-Germain urcă pe locul cinci, după ce a câştigat Ligue 1, Cupa Franţei şi primul titlu UEFA Champions League din istoria clubului, iar FC Bayern Munchen se menţine pe locul şase, cu 1,39 miliarde de dolari.

Raportul evidenţiază că valoarea şi puterea brandului sunt factori-cheie pentru succesul cluburilor, influenţând veniturile din sponsorizări, merchandising şi atragerea de jucători şi investiţii.

Raportul arată, de asemenea, că în La Liga valoarea este concentrată în special la Real Madrid şi Barcelona, care cumulează 70% din valoarea totală a cluburilor spaniole, în timp ce în Ligue 1 Paris Saint-Germain depăşeşte de peste şapte ori valoarea următorului club francez, Olympique de Marseille.

Clasament top 10 cele mai valoroase cluburi de fotbal – 2025 (valoare în milioane de dolari):

1. Real Madrid CF – 2.142

2. FC Barcelona – 1.910

3. Manchester City FC – 1.604

4. Liverpool FC – 1.565

5. Paris Saint-Germain – 1.518

6. FC Bayern Munchen – 1.395

7. Manchester United FC – 1.389

8. Arsenal FC – 1.339

9. Chelsea FC – 1.071

10. Tottenham Hotspur FC – 890