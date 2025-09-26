Electronic Arts producătorul jocului FC ( fost FIFA) și Battlefield ar urma să fie cumpărat de un grup de investitori condus de Arabia Saudită

Un grup de investitori, printre care se numără firma de capital privat Silver Lake, Fondul de Investiții Publice din Arabia Saudită și Affinity Partners al lui Jared Kushner, ar urma să dezvăluie un acord pentru studioul de jocuri video săptămâna viitoare.

Oferta vine într-un moment crucial pentru EA, care mizează puternic pe portofoliul său principal de jocuri sportive și pe proprietatea intelectuală a jocurilor de acțiune pentru a face față unei industrii a jocurilor video în declin, pe măsură ce jucătorii devin tot mai selectivi în ceea ce privește cheltuielile.

Speranțele EA se bazează în mare măsură pe „Battlefield 6”, cea mai recentă versiune a popularei francize de jocuri de acțiune, apreciată de fani pentru grafica detaliată și luptele intense, despre care mulți analiști estimează că se va vinde în milioane de exemplare, precum și pe titlul său de fotbal „FC 26”.

Tranzacția de privatizare a EA ar marca, de asemenea, o consolidare suplimentară în cadrul industriei, după ce giganți precum Activision Blizzard și Zynga au fost achiziționați de firme și mai mari, reducând și mai mult numărul companiilor de jocuri video cotate la bursă.

„EA este o țintă logică pentru achiziție – fluxurile de numerar sunt destul de constante, iar titlurile anualizate ale EA asigură venituri/profitabilitate previzibile”, a declarat Wyatt Swanson, analist la D.A. Davidson & Co.

Acțiunile EA au închis vineri cu o creștere de aproximativ 15%.

Arabia Saudită mizează pe jocuri video

PIF este fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite și a achiziționat sau a realizat investiții majore în companii de jocuri video prin intermediul diviziei sale de jocuri, Savvy Games Group, în încercarea de a-și spori influența în cea mai mare industrie de divertisment din lume.

Investițiile fac parte și din strategia „Vision 2030” a Arabiei Saudite de diversificare a economiei regatului dincolo de petrol.

Analiștii consideră că interesul PIF pentru EA provine din portofoliul său sportiv foarte cunoscut, care include franciza de fotbal extrem de populară „FC”, care are o puternică atracție la nivel mondial și un potențial robust de venituri.