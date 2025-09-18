Prima pagină » Sport » Naționala României coboară pe locul 51 în ierarhia FIFA. Spania urcă pe prima poziție

Echipa națională de fotbal a României a coborât pe locul 51 în clasamentul FIFA din septembrie.
Sursa foto: Marc Marasescu/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
18 sept. 2025, 12:52, Sport

Naționala României continuă să piardă teren în clasamentul FIFA și ocupă în această lună poziția 51.

România a coborât trei poziții față de clasamentul anterior, fiind o diferență notabilă comparativ cu finalul anului trecut, când „tricolorii” se aflau pe locul 38.

În luna septembrie, România a suferit o înfrângere severă acasă, 0-3 cu Canada, într-un amical pe Arena Națională, iar patru zile mai târziu a ratat victoria în Cipru, remizând 2-2 după ce a condus cu 2-0. Acest rezultat a redus drastic șansele de calificare la Campionatul Mondial 2026.

Spania se întoarce în fruntea clasamentului FIFA după 11 ani

Clasamentul FIFA aduce o schimbare majoră la vârf: Spania revine pe primul loc după 11 ani, graţie victoriilor recente cu Bulgaria şi Turcia.

Echipa pregătită de Luis de la Fuente a strâns punctele necesare pentru a depăşi Argentina, campioana mondială, care cade pe locul trei, în timp ce Franţa ajunge pe poziţia secundă.

Anglia rămâne pe locul patru, în timp ce Portugalia a urcat pe locul cinci, trecând înaintea Braziliei.

Top 10:

  1. Spania
  2. Franța
  3. Argentina
  4. Anglia
  5. Portugalia
  6. Brazilia
  7. Țările de Jos
  8. Belgia
  9. Croația
  10. Italia