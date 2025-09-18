Naționala României coboară pe locul 51 în ierarhia FIFA. Spania urcă pe prima poziție

Naționala României continuă să piardă teren în clasamentul FIFA și ocupă în această lună poziția 51.

România a coborât trei poziții față de clasamentul anterior, fiind o diferență notabilă comparativ cu finalul anului trecut, când „tricolorii” se aflau pe locul 38.

În luna septembrie, România a suferit o înfrângere severă acasă, 0-3 cu Canada, într-un amical pe Arena Națională, iar patru zile mai târziu a ratat victoria în Cipru, remizând 2-2 după ce a condus cu 2-0. Acest rezultat a redus drastic șansele de calificare la Campionatul Mondial 2026.

Spania se întoarce în fruntea clasamentului FIFA după 11 ani

Clasamentul FIFA aduce o schimbare majoră la vârf: Spania revine pe primul loc după 11 ani, graţie victoriilor recente cu Bulgaria şi Turcia.

Echipa pregătită de Luis de la Fuente a strâns punctele necesare pentru a depăşi Argentina, campioana mondială, care cade pe locul trei, în timp ce Franţa ajunge pe poziţia secundă.

Anglia rămâne pe locul patru, în timp ce Portugalia a urcat pe locul cinci, trecând înaintea Braziliei.

Top 10: