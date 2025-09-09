România a obținut doar un punct în Cipru, după ce a condus cu 2-0. Șansele de calificare la Mondial se reduc drastic

Partida din Nicosia a început promițător pentru „tricolori”. Denis Drăguș a deschis scorul în minutul 2, profitând de o greșeală a defensivei adverse.

Drăguș a reușit „dubla” în minutul 18, după o pasă filtrantă a lui Răzvan Marin și o finalizare elegantă împotriva portarului Fabiano.

Gazdele au redus din diferență în minutul 29, prin Loizou, care a trimis în plasă după o acțiune spectaculoasă a lui Kastanos.

În minutul 76 Charalampous a egalat cu o execuție spectaculoasă.

În repriza a doua, Mircea Lucescu a părut depășit de evoluția jocului, iar schimbările sale au fost discutabile în contextul în care România avea nevoie de victorie.

În celălalt meci din grupă Austria a câștigat cu 2-1 în Bosnia.

Rezultatul complică serios șansele de calificare ale echipei pregătite de Mircea Lucescu. După această rundă, Bosnia-Herțegovina și Austria conduc grupa cu câte 12 puncte, în timp ce România rămâne pe locul 3, cu 7 puncte. Cipru e pe locul 4 cu 4 puncte, iar San Marino nu are niciun punct.

Echipele de start:

CIPRU: Fabiano – Shikkis, Shelis, Laifis, Pileas – Kastanos (cpt.), Kousoulos – Costi – Tzionis, Pittas, Loizou

Rezerve: Mall, Michael – Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou

Selecționer: Apostolos Mantzios

ROMÂNIA: H. Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu (cpt.) – Man, Drăguș, Dobre

Rezerve: Târnovanu, Sava – M. Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Fl. Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu

Selecționer: Mircea Lucescu