România, învinsă clar de Canada, cu 3-0, în amicalul de pe Arena Națională

Canada a deschis scorul în minutul 11 prin Jonathan David, care a înscris cu o lovitură de cap după o centrare din fază fixă. Zece minute mai târziu, Ahmed a profitat de o greșeală a portarului Horațiu Moldovan și a majorat avantajul pentru oaspeți.

România a avut câteva șanse de a reduce diferența, prin Nicolae Stanciu, care a trimis în bară, și Denis Drăguș, ce a ratat două ocazii importante în repriza secundă.

Scorul final a fost stabilit în minutul 77 de Sigur, care a înscris cu un șut plasat la colțul lung, după o combinație în careul României.

Rezultatul reprezintă cel mai sever eșec al tricolorilor de la instalarea lui Mircea Lucescu.

Peste 29.000 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională.

Următorul meci al tricolorilor este programat marți contra Ciprului, în preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Formații:

ROMÂNIA: 12. Moldovan – 2. Rațiu (23. Sorescu, 85), 5. Ghiță, 15. Burcă (3. M. Popescu, 61), 11. Bancu (24. Chipciu, 61) – 18. R. Marin, 6. M. Marin, 10. Stanciu-cpt. (19. Tănase, 61) – 20. Man (22. Mitriță, 74), 7. Drăguș (17. Miculescu, 74), 14. Dobre.

Selecționer: Mircea Lucescu

Rezerve: 1. Târnovanu, 16. Sava – 4. Racovițan, 8. Șut, 13. Screciu, 21. Olaru, 25. Baiaram

CANADA: 16. Crépeau – 23. Sigur, 13. Cornelius, 15. De Fougerolles (5. Waterman, 82), 22. Laryea – 17. Buchanan (24. David, 78), 8. Koné (19. Saliba, 64), 7. Eustáquio, 11. Ahmed (21. Nelson, 64)- 20. David (10. Hoilett, , 12. Oluwaseyi (3. Bassong, 82).

Selecționer: Jesse March

Rezerve: 1. St. Clair, 18. Hibbert – 2. Marshall-Rutty, 4. Knight-Lebel, 6. Choinière, 9. Blair