Dan Petrescu a fost suspendat trei etape, după eliminarea din partida cu Universitatea Craiova

Petrescu a fost eliminat în finalul partidei, după ce a contestat o decizie a arbitrului Rareș Vidican privind o posibilă lovitură de la 11 metri pentru CFR Cluj. Tehnicianul a protestat vehement, folosind injurii și continuând să manifeste nemulțumirea chiar și după ce a primit cartonașul roșu, fiind urcat ulterior în tribune, fiind ținut cu greu de team-managerul Cristian Panin. Reluările ulterioare au arătat că arbitrul a avut dreptate, penalty-ul nefiind justificat.

Decizia Comisiei de Disciplină a FRF îl va împiedica pe Petrescu să stea pe bancă la următoarele trei partide: FC Botoșani (acasă), Oțelul Galați (deplasare) și FCSB (acasă).

Tot în cadrul ședinței Comisiei de Disciplină, FRF a aplicat și alte sancțiuni. Dinamo și FCSB au fost amendate fiecare pentru incidentele petrecute la Derbiul României, încheiat cu victoria dinamoviștilor, scor 4-3. FCSB a primit o amendă de 10.000 de lei, iar Dinamo – 7.500 de lei.

De asemenea, clubul Rapid a fost sancționat cu 5.000 de lei după meciul cu FC Botoșani, scor 2-1.