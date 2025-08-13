Prima pagină » Sport » Dan Petrescu a fost suspendat trei etape, după eliminarea din partida cu Universitatea Craiova

Dan Petrescu a fost suspendat trei etape, după eliminarea din partida cu Universitatea Craiova

Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost suspendat trei etape și amendat cu 5.000 de lei, după scandalul provocat la meciul cu Universitatea Craiova, pierdut pe teren propriu, scor 2-3, în etapa a patra din Superliga României. Decizia a fost luată miercuri în ședința Comisiei de Disiciplină a FRF.
Dan Petrescu a fost suspendat trei etape, după eliminarea din partida cu Universitatea Craiova
Sursa foto: George Fluster/Mediafax Foto
Petre Apostol
13 aug. 2025, 16:09, Sport

Petrescu a fost eliminat în finalul partidei, după ce a contestat o decizie a arbitrului Rareș Vidican privind o posibilă lovitură de la 11 metri pentru CFR Cluj. Tehnicianul a protestat vehement, folosind injurii și continuând să manifeste nemulțumirea chiar și după ce a primit cartonașul roșu, fiind urcat ulterior în tribune, fiind ținut cu greu de team-managerul Cristian Panin. Reluările ulterioare au arătat că arbitrul a avut dreptate, penalty-ul nefiind justificat.

Decizia Comisiei de Disciplină a FRF îl va împiedica pe Petrescu să stea pe bancă la următoarele trei partide: FC Botoșani (acasă), Oțelul Galați (deplasare) și FCSB (acasă).

Tot în cadrul ședinței Comisiei de Disciplină, FRF a aplicat și alte sancțiuni. Dinamo și FCSB au fost amendate fiecare pentru incidentele petrecute la Derbiul României, încheiat cu victoria dinamoviștilor, scor 4-3. FCSB a primit o amendă de 10.000 de lei, iar Dinamo – 7.500 de lei.

De asemenea, clubul Rapid a fost sancționat cu 5.000 de lei după meciul cu FC Botoșani, scor 2-1.