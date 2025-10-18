Superliga de fotbal: Universitatea Craiova câştigă partida cu Unirea Slobozia şi se apropie de primul loc

Meciul Universitatea Craiova-Unirea Slobozia a fost câştigat de gazde, scor 3-1. Ştefan Bairam a deschis scorul în minutul 35 după ce cu un minut mai devreme jucătorul oaspeţilor Marius Antoche fusese eliminat pentru lovirea unui adversar. Jayson Papeau a reuşit să egaleze în minutul 61, dar Anzor Mekvabishvili i-a readus pe olteni în avantaj în minutul 71. Scorul final, 3-1, a fost stabilit de atacantul Carlos Mora în minutul 90.

Tot sâmbătă s-a desfăşurat partida U Cluj-FC Botoşani, scor 0-2. În urma acestui rezultat moldovenii şi-au asigurat poziţia de lider în Superliga de fotbal pentru încă minimum o etapă. FC Botoşani a adunat 28 de puncte, în timp ce Universitatea Craiova are 27 de puncte.

Sâmbătă seara, de la ora 20.30, va începe ultimul meci al zilei, Metaloglobus Bucureşti-FCSB.

Vineri, în prima partidă a etapei, Farul Constanţa şi FC Argeş au încheiat la egalitate, scor 0-0.