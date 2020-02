Antrenorul lui Napoli, Gennaro Gattuso, a fost victima unei farse într-un restaurant din Italia. VIDEO

Gennaro Gattuso s-a amuzat pe seama glumei şi s-a prefăcut la rândul lui că îl loveşte pe ospătarul glumeţ.

Fanii lui Gattuso au comentat pe seama glumei ospătarului.

„Se joacă cu viaţa sa”, a spus unul dintre fanii antrenorului italian.

Napoli, formaţia pregătită de Gennaro Gattuso se află pe locul 11 în clasamentul din Serie A, cu un total de 30 de puncte.

Putting your life in danger pranking Gennaro Gattuso like this 😳 pic.twitter.com/leNBM5BDtA