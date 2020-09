Antrenorul Mikel Arteta şi starul echipei Arsenal se implică în problemele de sănătate mintală

Pandemia de coronavirus atrage o serie de probleme, între care se regăsesc şi cele de sănătate mintală. Antrenorul echipei Arsenal, Mikel Arteta, şi o parte dintre jucători s-au implicat în campania "Heads UP". Are ca scop să îi facă pe oameni să îşi accepte problemele şi să discute despre ele. Doar aşa aceştia vor putea depăşi depresiile şi tulburările mintale. Arteta a spus că în cele 12 săptămâni de pauză competiţională a vorbit cu toţi jucătorii individual.

Campania Prinţului William îşi va face simţită prezenţa şi în finala Cupei Angliei, programată pe 1 august. Finala se va numi "Heads Up FA Cup final".

