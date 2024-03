Atleta Viorica Viscopoleanu şi gimnastul Dan Grecu au primit Colanul de Aur la 110 ani de la înfiinţarea COSR

Mişcarea Olimpică din România a aniversat miercuri 110 ani de la înfiinţarea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Evenimentul s-a desfăşurat în Muzeul Sportului din Casa Olimpică şi a fost onorat de campioni olimpici, membri ai Adunării Generale COSR şi personalităţi ale vieţii olimpice.

Mihai Covaliu alături de secretarul general COSR, George Boroi şi preşedinta FR Atletism, Anişoara Cuşmir-Stanciu i-au asezat colanul la gât atletei campioană olimpică la săritura în lungime, la Mexico City 1968. Viorica Viscopoleanu a câştigat aurul olimpic stabilind atunci, dintr-o singură încercare, un nou record mondial şi olimpic (6,82 m).

Ea a participat la trei ediţii de Jocuri Olimpice: Tokyo 1964, Mexico City 1968, Munchen 1972, este campioană europeană la săritura în lungime în 1970 şi are în palmares 5 medalii: 1 aur, 1 argint şi 3 medalii de bronz la CE sală.

„Sunt profund emoţionată şi vă mulţumesc pentru acest premiu. Vreau să le urez succes celor care la vară la Paris vor concura pentru România, să lase emoţiile la poarta stadionului sau la uşa sălii. O victorie olimpică este unică şi merită să lupţi cu toată fiinţa pentru ea!” a declarat Viorica Viscopoleanu.

Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, alături de Elisabeta Lipă şi Marius Urzică i-au pus la gât Colanul de Aur lui Dan Grecu. Primul campion mondial din gimnastica românească, medaliat olimpic cu bronz la inele la Montreal 1976 şi antrenorul de vocaţie care a condus echipa masculină de gimnastică pe toate podiumurile lumii a primit cu ochii în lacrimi decoraţia.

„Gimnastica a fost viaţa mea, am trăit ca sportiv pentru a câştiga şi ca antrenor pentru a crea echipe. Le sunt recunoscător celor care mi-au fost alături în carieră, familiei si sportivilor pentru că au înţeles că munca bate talentul. Pentru mine, care am fost la 9 ediţii de Jocuri Olimpice ca sportiv, antrenor şi arbitru, pot spune că momentul acesta a adus o emoţie enormă pentru că este un premiu oferit de Familia Olimpică pe care am respectat-o prin performanţe! Mulţumesc!” a spus Dan Grecu, dup primirea distincţiei.

Dan Grecu a participat la 3 ediţii de Jocuri Olimpice: Munchen 1972, Montreal 1976, Moscova 1980. A câştigat bronzul la inele la JO Montreal 1976, este primul campion mondial din istoria gimnasticii româneşti ( Varna 1974) şi primul gimnast român medaliat la europene (Berna 1975).

Are în palmares 3 medalii: 1 aur – 1 argint – 1 bronz la mondiale şi 2 medalii europene: 1 aur şi 1 argint. Echipa României coordonată de antrenorul Dan Grecu a câştigat bronz olimpic în 2004, bronz mondial în 1995 şi aur european 2002 şi 2004.

În cadrul evenimentului Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică a lansat NFT-ul ”COSR 110”, o prelungire a proiectului pe care COSR îl dezvoltă cu ICI.

În cei 110 ani de existenţă, sportivii români au câştigat 309 medalii olimpice: 90 de aur, 97 de argint şi 122 de bronz.