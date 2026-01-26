Prima pagină » Sport » Australian Open. Jannik Sinner și Iga Swiatek se califică în sferturi în minimum de seturi

Jannik Sinner, locul 2 ATP, și Iga Swiatek, locul 2 WTA, s-au calificat, luni, în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam Australian Open, fiecare câștigând în minimum de seturi partidele din optimile de finală.
Petre Apostol
26 ian. 2026, 11:51

Italianul Jannik Sinner, campionul en-titre la Australian Open, și-a continuat parcursul solid la Melbourne, trecând în optimi de compatriotul său Luciano Darderi, aflat pentru prima dată în această fază a unui turneu de Grand Slam.

Scorul a fost 6-1, 6-3, 7-6 (2) pentru Sinner, după 2 ore și 9 minute de joc.

Sinner va juca în sferturi împotriva câștigătorului meciului dintre americanul Ben Shelton și norvegianul Casper Ruud.

Darderi, locul 25 ATP, a avut dificultăți să țină ritmul schimburilor de pe fundul terenului în primele două seturi. Acesta s-a luptat de la egal la egal doar în setul trei, cedând la tie-break.

Sinner și-a evidențiat serviciul excelent: 19 ași (record într-un Grand Slam), 72% procent de reușită la primul serviciu, 81% puncte câștigate cu primul serviciu și 63% cu al doilea.

„În ultimele luni am făcut câteva ajustări la mișcarea de serviciu; mai e loc de îmbunătățire, deși sunt mulțumit. Încerc să vin mai des la fileu și să fiu mai puțin previzibil. Cred că am reușit astăzi. Nu a fost un meci ușor, eu și Luciano suntem buni prieteni, ceea ce a complicat lucrurile. Am reușit să joc bine ultimele puncte, sub presiune”, a spus Sinner la final.

Iga Siwatek, la al patrulea sfert de finală din carieră la Australian Open

Iga Swiatek

Pe tabloul feminin, poloneza Iga Swiatek, cap de serie nr. 2, s-a calificat în sferturile de finală după ce a trecut de australianca Maddison Inglis, prezentă în calificări.

Swiatek s-a impus cu scorul de 6-0, 6-3, în doar 73 de minute. Este al 14-lea sfert de finală de Grand Slam din cariera polonezei și al treilea la Melbourne.

De șase ori câștigătoare de Grand Slam, Swiatek a marcat o premieră la meciul cu Ingles. Poloneza nu mai întâlnise niciodată o adversară australiană la Australian Open.

Swiatek a controlat meciul de la început, fără a permite lui Inglis, clasată pe locul 168 WTA, să intre în ritm.

În primul set, când Inglis a avut primul punct de game la 0-3, Swiatek a închis rapid orice oportunitate, câștigând în cele din urmă setul alb cu un dublu break.

În setul secund, Inglis a reușit primul său game, profitând de o greșeală a lui Swiatek. Dar, poloneza și-a recăpătat rapid intensitatea, câștigând patru game-uri consecutive.

În sferturile de finală, Iga Swiatek se va confrunta cu Elena Rybakina, cap de serie nr. 5. În confruntările directe, Swiatek conduce cu 6-5, inclusiv 4-2 pe hard outdoor. Însă, Rybakina s-a impus în singura întâlnire precedentă de la Australian Open, în turul 4 din 2023, scor 6-4, 6-4.

