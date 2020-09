În urmă cu doi ani, Simona Halep a devenit a doua jucătoare din România, după Victoria Ruzici, care a câştigat turneul de Grand Slam de la Roland Garros. Simona a învins-o în finală pe americanca Sloane Stephens, după ce a pierdut primul set, scor 3-6, 6-4, 6-1. Meciul a durat două ore şi trei minute.

Simona a sărbătorit în avans ziua în care a ridicat primul trofeu de Grand Slam. A postat pe Twitter o imagine din finala de la Paris. În mesaj i-a mulţumit şi antrenorului ei, Darren Cahill.

"Acum doi ani. Nu o să uit niciodată. Mulţumesc Darren Cahill pentru susţinere şi pentru că mereu ai crezut în mine", a scris Simona pe Twitter.

Two years ago today. Will never forget it! Thank you @darren_cahill for your support and for the fact that you always believed in me 🙌@rolandgarros pic.twitter.com/uSgQqwbLWV