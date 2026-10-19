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Barcelona feminin, învinsă după 350 de zile de o echipă aflată pe locul 11. Seria de 45 de meciuri fără înfrângere s-a încheiat

Echipa Barcelonei de fotbal feminin a suferit prima înfrângere după 350 de zile, într-un meci în care a deschis scorul încă din primul minut. Real Sociedad a reușit însă să întoarcă rezultatul și să câștige cu 2-1, duminică, pe teren propriu, punând capăt unei serii de 45 de partide consecutive fără înfrângere a campioanei Spaniei.
Barcelona feminin, învinsă după 350 de zile de o echipă aflată pe locul 11. Seria de 45 de meciuri fără înfrângere s-a încheiat
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
19 oct. 2026, 06:58, Sport
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Rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât Real Sociedad ocupa o poziție din partea inferioară a clasamentului și obținuse o singură victorie în actualul sezon înaintea întâlnirii cu Barcelona, potrivit Reuters.

Barcelona a marcat în primul minut, dar a pierdut meciul

Partida disputată pe stadionul Zubieta a început perfect pentru Barcelona. Patri Guijarro a deschis scorul în primul minut, iar echipa catalană părea pregătită să își continue seria de rezultate pozitive.

Real Sociedad a revenit însă prin golul marcat de Cecilia Marcos, înainte ca Ainhoa Marín să înscrie golul care a adus victoria formației basce. Succesul cu 2-1 a reprezentat doar a doua victorie a echipei Real Sociedad în actuala ediție a campionatului spaniol feminin. În urma rezultatului, formația a urcat pe locul 11, cu opt puncte.

Aceeași echipă a învins Barcelona și în urmă cu 350 de zile

Înfrângerea are o particularitate: ultima echipă care reușise să învingă Barcelona fusese tot Real Sociedad. În noiembrie 2025, formația bască se impusese cu 1-0, provocând singurul eșec al Barcelonei din sezonul trecut. De atunci, catalanele au disputat 45 de meciuri consecutive fără să piardă.

În sezonul precedent, Barcelona a câștigat patru trofee importante: Liga Campionilor, campionatul Spaniei, Cupa Reginei și Supercupa Spaniei. Înfrângerea de duminică este prima suferită de echipă în actuala ediție a Ligii F.

Barcelona rămâne lider, dar Real Madrid s-a apropiat la două puncte

În ciuda eșecului, Barcelona continuă să conducă clasamentul campionatului feminin al Spaniei, cu 18 puncte. Real Madrid ocupă poziția secundă, cu 16 puncte, după victoria cu 3-1 obținută sâmbătă împotriva formației Espanyol. Real Sociedad a ajuns la opt puncte și ocupă locul 11, după una dintre cele mai importante victorii ale începutului de sezon.

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