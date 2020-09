Barcelona, pe modelul FCSB-ului. A lansat colecţia de măşti de protecţie personalizate

FC Barcelona recuperează teren şi lansează colecţia de măşti de protecţie personalizate. Campiona Spaniei a anunţat că măştile au ieşit din fabrică şi sunt pregătite să ajungă la fanii care vor să se protejeze de noul coronavirus în culorile echipei favorite. Gruparea blaugrana se numără printre ultimele cluburile importante din Europa care au scos pe piaţă măşti personalizate.

These are the first Barça masks with an exclusive design ... Stay tuned! 💙❤️ pic.twitter.com/DXguL6lFpW

Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Inter Miami, Juventus, Liverpool au lansat propriile colecţii, iar banii adunaţi vor fi donaţi către persoanele afectate de pandemia de coronavirus.

Special masks available now for all #FCBayern fans!



Each mask was made as unique item and all proceeds will support #WeKickCorona ➡️ https://t.co/FyQV7GERw2