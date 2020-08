Baschetbalista Sabrina Ionescu a suferit o accidentare teribilă la ultimul meci

Sabrina Ionescu va lipsi aproape o lună din echipa lui New York Liberty, după ce a căzut pe gleznă în meciul cu Atlanta Dream. A scăpat la limită de ruptură. A suferit doar o entorsă.

Ghinionul Sabrinei a venit la puţin timp după debutul în cel mai puternic campionat feminin de baschet.

Sabrina Ionescu s-a născut în Statele Unite după ce familia ei a fugit din ţară imediat după Revoluţie. După ce a spart recorduri la Universitatea din Oregon, Sabrina a a fost cea mai bună jucătoare venită din colegiu în sezonul actual de WNBA.

Sabrina Ionescu turned her ankle pretty badly and went back to the locker room. Hopefully it won’t be too bad for the rook. pic.twitter.com/nsSEIw2VXI