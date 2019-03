Bianca Andreescu explică care au fost motivele din spatele retragerii sale din turneul de la Miami

Bianca Andreescu a explicat motivele din spatele retragerii din partida cu estona Anett Kontaveit, contând pentru optimile turneului de la Miami.

"Am încercat să primesc cât de mult tratament s-a putut. Am sperat că va fi în ordine, dar, evident, a fost din ce în ce mai rău pe măsură ce meciul a avansat. Am jucat atâtea meciuri, probabil că aşa coprul mi-a spus că a îndurat destul!". În ultimele 23 de zile, Bianca Andreescu a câştigat zece partide la cel mai înalt nivel, în dubla de turnee Premier Mandatory Indian Wells / Miami. La doar 18 ani, la primul sezon complet ca senioară, reprezentanta Canadei a adunat în acest interval 18 ore şi 54 de minute de joc efectiv. S-au adăugat alte multe ore de interviuri şi evenimente pentru mass-media internaţională - un alt element nou pentru sportiva de origine română.

Pentru că tabloul de la Miami a fost alcătuit înainte de actualizarea clasamentului cu punctele de la Indian Wells, Bianca Andreescu nu a prins lista capilor de serie pentru a beneficia de un prim tur liber şi două zile în plus de odihnă, în ciuda faptului că la ora începerii partidei cu irina Begu, din turul întâi de la Miami, Bianca se afla pe locul 24 WTA.

Povestea Cenuşăresei

"Povestea Cenuşăresei" a inclus doar două capitole-bliţ, victoriile cu Voegele şi Muguruza de la Indian Wells. Per total însă, Andreescu a reuşit să învingă de două ori o triplă câştigătoare în Grand Slam-uri (Kerber), o dublă campioană de Grand Slam (Muguruza), o fostă finalistă în turneele de aceeaşi categorie (Cibulkova) şi o jucătoare cu prezenţă îndelungată în Top 10 (Elina Svitolina).

"Sunt destul de supărată pentru ce s-a întâmplat astăzi, aşa că nu prea m-am mai gândit la ceea ce am făcut la Indian Wells. Dar, acum că aţi adus asta în discuţie, cred că nu pot să mă plâng prea mult după tot ce am obţinut. A fost un parcurs fantastic, ca o aventură a Cenuşăresei cum aţi spus voi. Este un vis devenit realitate, aşa că, per total, sunt mulţumită", a punctat Bianca Andreescu.

Ironia lui Kerber

Bianca Andreescu a fost taxată de Angelique Kerber pentru cele trei time-out-uri medicale solicitate în timpul partidei din turul trei de la Miami. Nemţoaica i-a adresat cuvinte dure la final de partidă, numind-o "biggest drama queen ever" (n.r. regina dramelor sau a spectacolului gratuit). Problemele la umăr au ajuns-o însă din urmă pe Bianca în duelul cu tânăra estonă în vârstă de 21 de ani, Anett Kontaveit.

Dacă Su-Wei Hsieh (cap de serie 27), care le-a învins pe rând pe Naomi Osaka şi Caroline Wozniacki, nu trece de Anett Kontaveit în sferturi, Bianca Andreescu are asigurată o nouă cea mai bună clasare WTA a carierei pe 1 aprilie - locul 23.

În pole-position pentru lista capilor de serie la debutul său la Roland Garros

Sportiva din Canada are însă locul ca şi asigurat pe lista capilor de serie pentru Roland Garros, la prima sa apariţie pe tabloul principal de la Paris, având de apărat doar 45 de puncte în următoarele cinci săptămâni. "Zgura este una dintre suprafeţele mele favorite. O iubesc. Cred că jocul meu se pretează foarte bine. Îmi place să patinez pe zgură. Eu patinez pe orice teren, dar este mai uşor pe zgură. Este mai simplu şi pentru corp", a prefaţat canadianca sezonul "roşu".

Cel mai probabil, pentru Bianca Andreescu urmează o pauză şi un program construit la indigo cu cel al Simonei. Chiar dacă, pentru moment, canadianca este înscrisă la Charletson - turneu ce începe pe 1 aprilie, este de aşteptat ca ea să amâne revenirea în competiţie pentru weekendul de Fed Cup.

Bianca Andreescu va fi liderul echipei Canadei în meciul de baraj cu Cehia, din weekendul 20-21 aprilie, într-o confruntare care se va desfăşura pe terenul deţinătoarei trofeului, la Prostejov.

