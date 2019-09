Bianca Andreescu s-a calificat în finala US Open. Cu cine se va lupta pentru trofeu | FOTO, VIDEO

Bianca Andreescu s-a calificat în premieră într-o finală de Grand Slam, la 19 ani, urmând să o înfrunte, sâmbătă, pe Serena Williams pentru trofeul US Open 2019.

Jucătoarea care a început tenisul la Piteşti, la 7 ani, dar care reprezintă Canada, a obţinut a 12-a victorie consecutivă în circuit, învingând-o în semifinalele de la Flushing Meadows, scor 7-6(3), 7-5, pe Belinda Bencic, după ce şi-a adjudecat la fotofiniş două seturi pe care elveţianca fusese îndreptăţită să le revendice.

Bianca Andreescu a gestionat mai bine punctele importante: Bencic a pus constant presiune la retur în primul set, însă a ratat toate cele şase mingi de break de care a beneficiat, capotând apoi în tiebreak, sub presiunea unui joc mai agresiv al Biancăi. Bencic a condus apoi 5-2 în setul secund, dar Andreescu şi-a ajustat tactica şi a apelat la variaţie, deranjând ritmul adversarei când cu mingi înalte, când cu mingi tăiate, demonstrând o rezistenţă mentală de invidiat. În plus, când a fost mai mare nevoia, Andreescu s-a apărat excelent în câteva puncte cheie şi, cu atacuri de primă clasă, a prăbuşit cotele încrederii adversarei sale în vârstă de 22 de ani, încheind partida cu serie de cinci game-uri consecutive. Un retur-trasor i-a adus Biancăi Andreescu victoria, lacrimile în ochi şi o bucurie exteriorizată cu gesturi largi, după două ore şi 12 minute dramatice, relatează prosport.ro

Yes, @Bandreescu_, this is definitely REAL LIFE! 🇨🇦🙌



See you on Saturday in the final... 😉#USOpen pic.twitter.com/v5df41niQq