Bukayo Saka îi cere scuze lui Kostas Tsimikas după ce i-a provocat o fractură de claviculă

Cu un rezultat de egalitate, 1-1, obţinut sâmbătă în faţa rivalilor din campionat, tunarii s-au asigurat că sărbătoresc Crăciunul în fruntea clasamentului Premier League. Mohamed Salah a contracarat golul marcat cu capul reuşit de Gabriel Magalhaes pentru a împărţi punctele.

După un duel la marginea terenului, internaţionalul englez l-a doborât pe Tsimikas, fundaşul grec fiind dus imediat la spital unde s-a confirmat că a suferit o fractură de claviculă.

Vorbind după meciul de pe Merseyside, Saka şi-a cerut scuze pentru incident, şi a declarat, citat de Fotball.London: "Am auzit că a ajuns la spital, aşa că, evident, vreau să-mi cer scuze faţă de el. Nu am vrut să fac asta, desigur.

"Pentru mine, a fost un 50/50 şi am mers umăr la umăr cu el. Nu am văzut, dar trebuie să fi avut o cădere urâtă... Eram concentrat să alerg înainte pentru că nu am crezut că a fost fault. Asta e părerea mea".

Accidentarea înseamnă că Liverpool va trebui acum să întâmpine confruntările din perioada festivă şi de Anul Nou fără un fundaş stânga de meserie. Andy Robertson, care este titularul obişnuit al lui Klopp pe postul de fundaş stânga, este de asemenea accidentat şi nu se aşteaptă să revină în acţiune cel puţin până la începutul noului an.

Echipa de pe Anfield va întâlni de Boxing Day, pe 26 decembrie, pe Burnley, în timp ce Arsenal va avea mai mult timp de odihnă, deoarece va juca împotriva lui West Ham doar joi, 28 decembrie.