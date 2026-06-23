Campion al României cu U-BT, Nighael Ceaser s-a transferat în Basketball Bundesliga

Niners Chemnitz a anunțat marți că Nighael Ceaser, în vârstă de 26 de ani, este al optulea transfer al echipei pentru sezonul următor.

Reprezentanții clubului saxon scriu că americanul, care măsoară 2,03 metri, vine de la campioana României, U-BT Cluj-Napoca, cu care a ajuns în sferturile de finală ale BKT EuroCup în sezonul trecut.

El a semnat cu Chemnitz un contract până în 2027.

Originar din Houston, Nighael Ceaser, și-a început cariera de profesionist în Finlanda, în sezonul 2023-2024, îmbrăcând echipamentul formației Tampereen Pynto. În stagiunea următoare a semnat cu ERA Nymburk, puternica formație cehă, alături de care a reușit să câștige campionatul. Apoi a semnat în Bosnia și Herțegovina, pentru Igokea m:tel Aleksandrovac.

„Alături de echipa din Transilvania, jucătorul care evoluează de obicei pe postul de pivot nu numai că a câștigat dubla națională, dar a reușit și o mică surpriză în optimile de finală ale EuroCup, când s-a impus în deplasare cu 100:82 în fața echipei Buducnost VOLI Podgorica, fostul adversar din grupă al echipei din Chemnitz, Ceaser înregistrând șapte puncte, opt recuperări și trei pase decisive. Chiar și în sferturile de finală, Cluj-Napoca a fost la un pas de a crea senzația, pierzând la Bahcesehir Istanbul la diferență minimă, cu 72:75”, scriu cei de la Chemnitz.

„Am ales echipa NINERS deoarece, în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu antrenorul Rodrigo Pastore, sunt convins că mă integrez foarte bine în sistemul său de joc. În plus, mulți jucători au făcut deja pasul următor la Chemnitz și abia aștept să cunosc fanii minunați”, spune Ceaser.