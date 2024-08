Campionul olimpic şi mondial en titre la săritura în înălţime, la spital

Sportivul italian a ajuns la spital pentru o probabilă piatră la rinichi, ceea ce l-a obligat să îşi amâne plecarea spre Paris, conform Il Messaggero.

„Incredibil.... Nu poate fi adevărat. Ieri, la 2 ore după ce am scris <O merit> pe social media, am simţit o durere înţepătoare. Urgenţe, tomografie computerizată, ecografie, analize de sânge.... Probabil piatră la rinichi. Şi acum mă aflu, cu 3 zile înainte de cursa pentru care am sacrificat totul, întins în pat, neputincioas, cu 38,8 de febră”, a scris Tamberi pe Instagram.

Cu toate acestea, Gianmarco Tamberi nu intenţionează să renunţe şi va merge în continuare în Franţa: „Trebuia să plec astăzi la Paris şi să-mi încep călătoria spre acest mare vis, dar am fost sfătuit să amân zborul până mâine, în speranţa că, cu puţină odihnă, acest coşmar va lua sfârşit”.

În timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, Tamberi şi-a pierdut verigheta în timp ce flutura drapelul naţional.

Campion olimpic şi mondial en titre la săritura în înălţime, Tamberi urmează să intre în competiţie pe 7 august, când vor avea loc calificările la săritura în înălţime. Finala este prevăzută trei zile mai târziu.