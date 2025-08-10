Canotaj. Medalie de aur pentru echipajul feminin de dublu rame la Campionatul Mondial Under 19

Echipajul feminin de dublu rame (JW2-), format din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a câștigat medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under 19 de la Trakai, în Lituania.

Tot în această zi, echipajul feminin de patru rame (JW4-), alcătuit din Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint şi Jessica Popescu, a terminat pe locul 4.

În proba de patru vâsle feminin (JW4x), echipajul format din Anca Andreea Culidiuc, Daria-Elena Maximiuc, Sonia Teodora Biţă şi Stejara Olariu a ocupat poziţia a cincea.