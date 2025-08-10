Prima pagină » Sport » Canotaj. Medalie de aur pentru echipajul feminin de dublu rame la Campionatul Mondial Under 19

Canotaj. Medalie de aur pentru echipajul feminin de dublu rame la Campionatul Mondial Under 19

Echipajul feminin de dublu rame (JW2-), format din Teodora Lehaci și Denisa Mihaela Vasilică, a câștigat medalia de aur la Campionatele Mondiale Under 19 de canotaj.
Sursa foto: Facebook/ Federația Română de Canotaj
Nițu Maria
10 aug. 2025, 11:51, Sport

Echipajul feminin de dublu rame (JW2-), format din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a câștigat medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under 19 de la Trakai, în Lituania.

Tot în această zi, echipajul feminin de patru rame (JW4-), alcătuit din Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint şi Jessica Popescu, a terminat pe locul 4.

În proba de patru vâsle feminin (JW4x), echipajul format din Anca Andreea Culidiuc, Daria-Elena Maximiuc, Sonia Teodora Biţă şi Stejara Olariu a ocupat poziţia a cincea.