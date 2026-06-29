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Căpitanul naționalei de fotbal a Capului Verde, investigat pentru o presupusă agresiune sexuală

Căpitanul naționalei de fotbal a Capului Verde, Ryan Mendes, este investigat de poliția din Noua Zeelandă în legătură cu o presupusă agresiune sexuală care ar fi avut loc în luna martie, în timpul unui stagiu al selecționatei africane în această țară.
Căpitanul naționalei de fotbal a Capului Verde, investigat pentru o presupusă agresiune sexuală
sursă foto: Hakan Akgun / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
29 iun. 2026, 18:20, Sport
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Presupusele fapte ar fi avut loc pe 27 martie, la Auckland, unde reprezentativa Capului Verde se afla pentru disputarea unor meciuri amicale cu Noua Zeelandă și Chile, în cadrul FIFA Series, potrivit publicației braziliene O Globo.

Plângerea a fost depusă de o femeie de naționalitate braziliană, rezidentă în Noua Zeelandă, care fusese angajată de Federația de Fotbal din Noua Zeelandă în calitate de traducător pentru delegația Capului Verde.

Conform acuzațiilor formulate de reclamantă, Mendes ar fi intrat în camera sa de hotel și ar fi agresat-o fizic și sexual. Un raport medical citat de presa braziliană ar fi consemnat existența unor leziuni și echimoze.

Poliția neozeelandeză a confirmat că investighează cazul din luna aprilie. Până în prezent nu au fost formulate acuzații oficiale împotriva fotbalistului, iar faptele reclamate nu au fost dovedite în instanță.

Federația de Fotbal din Noua Zeelandă a transmis că ancheta se află în competența autorităților judiciare.

FIFA a precizat, totodată, că tratează cu maximă seriozitate orice acuzație de conduită necorespunzătoare și că se află în contact cu autoritățile din Noua Zeelandă.

În vârstă de 35 de ani, Ryan Mendes este căpitanul naționalei Capului Verde și a evoluat în toate cele trei meciuri disputate de selecționata sa la Cupa Mondială din 2026. Capul Verde s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale competiției, urmând să întâlnească Argentina, campioana mondială en-titre.

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