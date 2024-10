Ce l-a supărat pe Mircea Lucescu după Cipru - România 0-3

„Am făcut o foarte bună primă repriză, excelentă, 3-0 nici nu prea reflectă realitatea. Am mai avut două-trei ocazii. Ne-am apărat foarte bine, foarte compact, extraordinar de decişi (au fost) jucătorii noştri în duelurile individuale, şi ne-am creat ocazii de gol.

Am controlat jocul şi asta este important. Am impus un anume stil de joc care este aproape de ceea ce făceam noi cu mulţi ani înainte şi din acest punct de vedere am fost foarte eficienţi.

Victoria este victorie, urmează un alt meci foarte dificil, trecem de la 30 de grade la 7 grade, contează foarte mult cum îi recuperăm pe aceşti jucători, mai ales că terenul a fost foarte moale, iar acolo ne aşteaptă un teren greu. Ne pare rău că l-am pierdut pe Bancu pentru acest meci.

Îmi pare bine pentru băieţi că au înlănţuit trei victorii, ceea ce înseamnă foarte mult. E un lucru deosebit. Acum meciul ăsta a trecut, urmează un alt meci, la fel de important”, a declarat sâmbătăt seară Mircea Lucescu la Prima TV, postul care a transmis partida de la Larnaca în România.

Naţionala de fotbal a României a învins echipa Ciprului cu scorul de 3-0 (3-0), sâmbătă seara, pe AEK Arena din Larnaca, în Grupa a 2-a din Liga C a Ligii Naţiunilorşi conduce grupa cu 9 puncte, urmată de Kosovo, 6 puncte.

România a tranşat soarta meciului din prima repriză, prin golurile marcate de Dennis Man (16), Răzvan Marin (25 - penalty) şi Radu Drăguşin (36).

România înfruntă marţi seară, ora 21.45, la Kaunas, reprezentativa Lituaniei, care a pierdut ieri, 1-2 cu Kosovo, pe teren propriu.