Cel mai bine plătit bugetar din România nu mai poate munci până la toamnă. Neagu are 17.500 euro pe lună şi e în şomaj până la sfârşitul lunii: "E nedrept să nu mai jucăm"

Federaţia Română de Handbal (FRH) a decis să anuleze sezonul în curs şi să nu acorde titlul nici în Liga Florilor, nici în Liga Zimbrilor. Nicio formaţie nu va retrograda, de asemenea.

Această situaţie a nemulţumit clubul CSM Bucureşti, dar şi pe vedeta Cristina Neagu, Balon de Aur al handbalului şi cea mai bine plătită jucătoare din România. Cu un salariu de 17.500 euro pe lună, Neagu este cel mai bine plătit bugetar.

Cristina Neagu: "E nedrept"

"Sezonul 2019-2020 a început sub semnul întrebării pentru mine, din cauza problemelor la genunchi. Am început totuşi să joc şi într-un timp foarte scurt am reuşit să revin la forma dinaintea accidentării şi am jucat la cel mai înalt nivel. Apoi, sportul a fost şi el oprit de către pandemia de coronavirus. A urmat o perioadă de incertitudini şi n-am ştiut dacă vom reuşi să terminăm acest sezon pe terenul de handbal.

Astăzi, Federaţia Română de Handbal a decis să îngheţe campionatul cu clasamentul actual, fără acordarea medaliilor de campioni. Este o decizie nedreaptă care ne dezavantajează. Eram echipa favorită să câştigăm titlul în acest sezon, şi singurul motiv pentru care eram pe locul 2 în acest moment, îl reprezenta faptul că aveam un meci mai puţin disputat decât alte echipe. O restanţă pe care cel mai probabil am fi câştigat-o.

Sper să primim wild-card si să jucăm în Liga Campionilor în sezonul viitor, acolo unde ne este locul şi ar fi trebuit să fim calificate direct. Vreau să mulţumesc tuturor celor care ne-au susţinut pe parcursul acestui sezon şi sper să ne bucurăm curând de handbal, cu săli pline şi spectacol pe teren. Aveţi grijă de voi şi să ne revedem sănătoşi! Dezamăgirea nu o reprezintă neacordarea titlului, ci stabilirea locul 1 care înseamnă calificare directă în Liga Campionilor", a spus Cristina Neagu.

Adrian Vasile, antrenor CSM Bucureşti: "E clar că nu toţi pot fi mulţumiţi"”

"Azi s-a încheiat, oficial, sezonul! Aşadar, în urma numărării voturilor, Consiliul de Administraţie al FRH a decis să nu acorde titlul de campioană şi să păstreze ierarhia finală aşa cum se găseşte în acest moment. Ştiu că, din cauza acestei pandemii, trăim nişte vremuri speciale în care regulile care ne guvernau până acum nu se mai pot aplica întocmai.

E clar că nu toţi pot fi mulţumiţi de deciziile care vor urma şi am afirmat asta încă de la început. Optimist fiind, îmi place să cred în oameni şi o să cred în continuare. Am tot auzit în perioada asta că sperăm să devenim mai buni, mai umani. În sport cred că se reduce, ca şi până acum, la fair play", a scris şi antrenorul CSM-ului, Adi Vasile, într-un mesaj.

Neagu, în şomaj până la sfărşitul lumii

În prezent, angajaţii CSM Bucureşti sunt în şomaj tehnic. Guvernul a anunţat că va plăti banii aferenţi şi după ieşirea din starea de urgenţă, dar până la 1 iunie.

Neagu a scăzut de la 17.500 euro lunar, la 4.072 lei BRUT.