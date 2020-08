CFR Cluj câştigă cu Botoşani după calvarul din ultima săptămână: "Îmi era lăsată mâncarea la uşă"

Campioana ultimilor 2 ani, CFR Cluj, continuă să spere la titlu în acest sezon. Deac a adus victoria cu Botoşani dintr-un penalty. Dan Petrescu nu s-a aflat pe bancă, iar cei de la CFR Cluj au anunţat după meci că antrenorul de 52 de ani este în continuare internat după ce a fost testat pozitiv.

CFR a anunţat astăzi că 23 de jucători au fost testaţi pozitiv la Bucureşti şi negativ la Cluj. Clinica "Regina Maria" a răspuns la acuzaţiile că a greşit testele. Pentru jucătorii CFR-ului, perioada a fost una extrem de dificilă.

Andrei Burcă - jucător CFR Cluj: "Să nu te antrenezi 10 zile aproape, e imposibil. Eu am stat cu Adiţă (nr Adrian Păun) în cameră. De duminică, până vineri, îmi lăsau mâncarea la uşă, nu am văzut pe nimeni. Cei care au crezut că am fentat testele sunt oameni care nu gândesc. M-a deranjat foarte tare ce spune lumea că facem noi scenarii ca să nu jucăm cu FCSB"