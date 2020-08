CHIVUCL! Fostul mare căpitan al naţionalei şi al lui Ajax celebrează un deceniu de când a cucerit UCL cu Inter Milano

Legendara echipă nero-azzurro îşi celebrează unul dintre idolii săi din toate timpurile: Cristian Chivu! La exact 10 ani de când câştiga trofeul suprem, Internazionale Milano îşi elogiază eroii de atunci într-o manieră care probabil că aproape i-a readus pe fanii echipei în starea de extaz din 22 mai 2010! Mai ales în acest context încă imprevizibil, în care pentru Italia cea greu încercată fotbalul rămâne în continuare un vis interzis... Dar, măcar pentru o zi, milioane de fani nebuni după fotbal în general şi după Inter în special se bucură, din nou, de una dintre cele mai frumoase zile din istoria clubului şi o retrăiesc, la propriu!

În acest sens, întreg clubul ”interist”, de la patron până la cei care udă iarba via înfocaţii suporteri cei mai tineri şi cei mai vârstnici îşi celebrează, astăzi, echipa de aur de acum un deceniu, prin video-uri, fotografii, reportaje şi interviuri de atunci şi de acum. Iar românul Cristian Chivu îşi are binemeritatul său loc în acest ”panteon” al ”squadrei” conduse atunci de ”specialul” Jose Mourinho către gloria supremă în Europa! Însă o clauză contractuală la fel de ”specială” şi strictă precum fostul său antrenor nu-i permite lui Chivu să facă vreo declaraţie video, audio sau doar scrisă despre cel mai frumos şi intens moment din cariera sa de vis, în afara cadrului oficial al lui Internazionale Milano. Astfel că îţi împărtăşesc aici şi acum câteva vorbe pline de nostalgie şi bucurie ale lui Cristian Chivu traduse şi adaptate după site-ul oficial al clubului nero-azzuro, inter.it. Iar tot ceea ce evocă fostul căpitan al naţionalei tale s-a întâmplat fix în cel mai sfâşâietor de frumos an al carierei sale de fotbalsit de top, când valurile vieţii l-au dus de la agonie la extaz în sportul pe care-l iubeşte şi dincolo de el! Şi asta pentru că la ora finalei din 2010, Chivu încă se resimţea după cumplita accidentare suferită cu nici 4 luni mai devreme, într-un meci cu Verona! Din acea clipă fatidică, fostul ”număr 26” de la Inter a fost condamnat să poarte o cască de protecţie, în stilul celei consacrate de marele portar Peter Ceh... Şi totuşi, acest blestem avea să se transforme într-o binecuvântare în memorabila duminică de 22 mai 2010! Atunci, Cristian Chivu avea să ridice către cer pentru prima şi unica oară în carieră trofeul Uefa Champions League! ”Cei care au sosit în vara lui 2010, au adus ceva aparte echipei, pentru că, exact în acel an, Inter a semnat cu jucători mari precum Milito şi Samuel Eto’o.”, povesteşte Chivu pe site-ul inter.it.

În anul deopotrivă de cumpănă şi de graţie 2010, Chivu a fost forţat de împrejurări să lupte singur împotriva tuturor, mai ales că spectrul gravei accidentări îl bântuia încă, atât fizic, cât şi psihic. ”Ne antrenam într-atât de intens, încât să fim siguri că vom fi pregătiţi pentru acea duminică unică, iar Mourinho ne împingea mental să forţăm şi să depăşim orice fel de bariere pentru a fi sigur că fiecare dintre noi să fie convins că vom putea învinge. Totodată, cred că am avut şi un fel de smerenie, izvorâtă mai degrabă inconştient, precum şi voinţa de a ne face jocul cât mai bine posibil. Veneam după un sezon minunat: câştigasem campionatul, cupa şi eram la un pas să realizăm ‘Tripla’ istorică! Accidentarea mea? Ţinând cont de cât de serioasă era, până şi eu aveam îndoieli dacă voi juca efectiv finala, dar toţi cei de la echipă m-au asigurat că voi reveni la forma la care eram înainte de accidentare, aşa că depindea numai de mine cât va dura această revenire. Iar în tot acest timp i-am avut mereu lângă mine pe colegii de echipă. Însuşi Mourinho mi-a super-alimentat încrederea în mine şi m-a ajutat să trec peste teamă şi incertitudine. În România se spune că pentru a îndeplini ceva important, măreţ, trebuie întâi să faci un sacrificiu... există şi o legendă pe această temă! În acest sens, nu voi uita niciodată momentul când eram la terapie intensivă şi soţia mea mi-a spus că acela era sacrificiul meu şi că voi câştiga Champions League-ul în acel sezon. Atunci, am crezut, sincer, că se ”prăjise” de la şocul accidentării mele!”, mărturiseşte în continuare Chivu.

”Ne pregătisem întreg sezonul pentru finala Champions League, aşa că la pauză Mourinho ne-a spus că jucăm prea bine şi că Bayern va profita de acest lucru în a doua repriză, dar până la urmă am reuşit să controlăm perfect jocul. Acesta era visul nostru. Iniţial, am fost pur şi simplu fericiţi că am câştigat o finală Champions Leage, apoi, la câteva minute, după fluierul final ne-am dat seama fiecare şi cu toţii că tocmai ce realizasem ‘Tripla’!”, îşi încheie Cristi Chivu evocarea acelor momente de vârf absolut din cariera sa de top.

Pe 22 mai, 2010, Internazionale Milano o învingea, la Madrid, pe Bayern Muenchen cu 2 – 0, după un meci nu foarte spectaculos, dar foarte ”tacticizat” de strategul fără pereche, Mourinho! Bayern Muenchen avea totuşi să câştige mult râvnitul trofeu, după o lungă pauză, din a treia încercare, şi anume în 2013 împotriva Borussiei Dortmund, după ce doar cu un an mai devreme, Chelsea a stricat petrecerea bavarezilor chiar la ei acasă!

În afară de Eto’o şi Milito, Chivu a împărtăşit atunci bucuria cuceririi trofeului UCL cu alţi jucători de legendă pentru Internazionale Milano, precum Julio Cesar, Cambiasso, Maicon, Materazzi, Sneijder şi cu însuşi căpitanul şi idolul absolut al fanilor nero-azzurro, Javier Zanetti! Toţi aceştia, dar şi mulţi alţii sunt celebraţi astăzi pe site-ul oficial al echipei sub sloganul ”Timeless” cu ”T” de la ”Tripla” istorică reuşită de Inter acum un deceniu.

Cu 75 de selecţii la echipa naţională pentru care a fost de multe ori căpitan şi pentru care a înscris 3 goluri, Cristian Chivu este considerat a fi unul dintre cei mai buni, echilibraţi şi cerebrali jucători din istoria fotbalului românesc! În afară de Inter Milano, Chivu a mai evoluat la AS Roma, Universitatea Craiova, CSM Reşiţa şi la Ajax Amsterdam, unde, la numai 20 de ani, a fost unul dintre cei mai tineri căpitani din istoria fotablulului european şi mondial! Momentan Chivu antrenează echipa Under 17 a echipei sale de suflet, Internazionale Milano.