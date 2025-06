Coco Gauff a învins-o pe Aryna Sabalenka și e în premieră campioană la Roland Garros

Sabalenka a început în forță, conducând cu 4-1 în primul set, însă Gauff a revenit spectaculos, egalând și forțând un tie-break câștigat de belarusă. În seturile următoare, Gauff și-a impus ritmul, profitând și de greșelile neforțate ale adversarei, pentru a răsturna scorul.

La 21 de ani, Gauff adaugă astfel al doilea titlu de Grand Slam în palmares, după cel de la US Open 2023.

Coco Gauff este prima jucătoare americană care câștigă titlul la simplu la Roland Garros din 2015 încoace, când Serena Williams a triumfat, și cea mai tânără sportivă din SUA care reușește această performanță după Serena Williams în 2002.

