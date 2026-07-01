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Contract semnat pentru modernizarea Sălii de Atletism „Ioan Soter”. Investiție de 56 milioane de lei

Agenția Națională pentru Sport (ANS) a anunțat semnarea acordului de achiziție publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare, reabilitare și eficientizare energetică a Sălii de Atletism „Ioan Soter”, unul dintre obiectivele importante de infrastructură sportivă din România.
Contract semnat pentru modernizarea Sălii de Atletism „Ioan Soter”. Investiție de 56 milioane de lei
sursă foto: Agenția Națională pentru Sport
Petre Apostol
01 iul. 2026, 17:52, Sport
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„Această investiție reconfirmă angajamentul Agenției Naționale pentru Sport de a dezvolta infrastructura sportivă din România și de a crea condiții optime pentru pregătirea sportivilor și desfășurarea activităților sportive la toate nivelurile”, se arată într-un comunicat al ANS.

La semnarea contractului, miercuri, au fost prezenți președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan-Constantin Matei, viceprim-ministrul României, Tánczos Barna, precum și secretarul general al ANS, Dan Caracote. Documentul a fost semnat de directorul Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu” din București, Florin Oancea.

Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 56.941.328,69 lei, proiectul fiind finanțat prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (CCRS).

Construită în 1969, Sala de Atletism „Ioan Soter” reprezintă un reper al sportului românesc, fiind utilizată de-a lungul timpului pentru pregătirea sportivilor de performanță și găzduirea unor competiții naționale și internaționale.

Potrivit ANS, proiectul prevede lucrări de consolidare structurală, reabilitare și modernizare a clădirii, precum și măsuri de creștere a eficienței energetice. Autoritățile susțin că obiectivul este aducerea bazei sportive la standarde moderne de siguranță și performanță.

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