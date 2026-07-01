Contract semnat pentru modernizarea Sălii de Atletism „Ioan Soter”. Investiție de 56 milioane de lei

„Această investiție reconfirmă angajamentul Agenției Naționale pentru Sport de a dezvolta infrastructura sportivă din România și de a crea condiții optime pentru pregătirea sportivilor și desfășurarea activităților sportive la toate nivelurile”, se arată într-un comunicat al ANS.

La semnarea contractului, miercuri, au fost prezenți președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan-Constantin Matei, viceprim-ministrul României, Tánczos Barna, precum și secretarul general al ANS, Dan Caracote. Documentul a fost semnat de directorul Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu” din București, Florin Oancea.

Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 56.941.328,69 lei, proiectul fiind finanțat prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (CCRS).

Construită în 1969, Sala de Atletism „Ioan Soter” reprezintă un reper al sportului românesc, fiind utilizată de-a lungul timpului pentru pregătirea sportivilor de performanță și găzduirea unor competiții naționale și internaționale.

Potrivit ANS, proiectul prevede lucrări de consolidare structurală, reabilitare și modernizare a clădirii, precum și măsuri de creștere a eficienței energetice. Autoritățile susțin că obiectivul este aducerea bazei sportive la standarde moderne de siguranță și performanță.