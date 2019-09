Cosmin Contra, după România-Spania, 1-2: E clar că am avut prea mult respect în prima repriză

Cosmin Contra, selecţionerul României, a acuzat lipsa de curaj a tricolorilor în prima repriză a meciului cu Spania, de joi seară, de pe Arena Naţională, încheiat cu scorul de 2-1 pentru iberici.

“E clar că am avut prea mult respect în prima repriză, i-am lăsat pe spanioli să fie comozi. Le-am lăsat spaţii, şi lor le plac spaţiile, am făcut presing haotic. Am luat de fiecare dată cea mai proastă decizie. După pauză a fost altceva. Andone şi Ianis au adus plusul de energie de care aveam nevoie. Am sperat în egalare, dar n-a venit”, a apreciat Contra imediat după joc, la ProTV.

“Îmi felicit jucătorii. Acum sperăm să ne recuperăm şi trebuie să câştigăm cu Malta. Din păcate, această atitudine a băieţilor în prima repriză... Din păcate, avem prea mult respect pentru adversari. Singura mea teamă era să nu intrăm speriaţi pe teren. Şi exact asta s-a întâmplat în prima repriză - să nu câştigi niciun duel. Din păcate, aşa se întâmplă când intri astfel”, a mai adăugat Contra.

„În prima repriză, Tătăruşanu e clar că a fost jucătorul nostru numărul unu şi ne-a ţinut în joc. Dar îmi felicit jucătorii, au alergat foarte mult pe teren. Dacă nu ne-am fi grăbit la contraatacuri, poate că le-am fi pus mai multe probleme încă din prima repriză. În a doua repriză, când am jucat altfel, am avut ocazia să egalăm.”

Intervenţia lui Contra s-a încheiat cu o atenţionare pentru jucătorii săi: “Acum trebuie să ne recuperăm cât mai repede. Sper să nu facem vreo surpriză neplăcută cu Malta duminică”.

După cinci runde din grupa F, la mijlocul preliminariilor, România ocupă locul 4, cu şapte puncte acumulate. Tricolorii sunt depăşiţi de Spania, Suedia şi Norvegia. La Campionatul European din 2020 vor obţine calificarea doar primele două clasate.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.