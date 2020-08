COVID la US Open. Un jucător a fost testat şi are coronavirus

A apărut primul caz de infectare cu COVID de la US Open chiar înainte ca turneul să înceapă. Benoit Paire, favoritul numărul 17, a fost depistat pozitiv. Organizatorii turneului de la Flushing Meadows au anunţat pe reţelele de socializare că a apărut primul caz. Totuşi, Paire nu e afectat de virus. S-a filmat relaxându-se pe plajă după ce a primit rezultatele testului.

Nume grele ale tenisului mondial eu refuzat să participe la Openul american din acest an de teama virusului. Rafael Nadal, Roger Federer şi Simona Halep au ales să sară peste turneul de anul acesta ca să nu rişte să se infecteze.

În schimb, numărul 3 ATP, Dominic Thiem, nu se teme şi continuă antrenamentele. „Cred că nu există niciun loc mai sigur în lume în momentul ăsta decât aici” a declarat Thiem. „Poţi să te izolezi undeva într-o peşteră sau în mijlocul oceanului, dar altfel, suntem foarte în siguranţă aici. Suntem ca într-un balon. Se pot întâmpla lucruri, după cum aţi văzut şi cu Benoit. Sperăm să nu se mai infecteze nimeni. În general, aici e totul foarte sigur şi foarte strict.”

