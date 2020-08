Cum a reacţionat Dan Petrescu după înfrângerea la penalty-uri şi eliminarea CFR-ului

Campioana României a ratat ocazia de a ajunge în grupele Champions League. A fost eliminată încă din turul 2, pe propriul teren. Dinamo Zagreb a învins-o la penalty-uri. Golofca o putea califica pe CFR Cluj mai departe, însă şutul său a fost parat de portarul croaţilor. Boli a ratat apoi şi el iar CFR Cluj se consolează cu Europa League.

Dan Petrescu le-a luat apărarea jucătorilor după înfrângerea la penalty-uri. El şi-a adus aminte de momentul trist cu Suedia din 1994. Atunci portarul Ravelli i-a ghicit intenţia şi trimis naţionala României acasă.

”Păi ce? Eu nu am ratat penalty cu Suedia? Nu am dormit o lună jumate. Dacă Golofca dădea gol din penalty... Până la urmă am ratat 3 penaltyuri noi astăzi, nu? Când ratezi trei penaltyuri e greu să câştigi un meci de fotbal. Ei au fost mai norocoşi, mai ales că aveam şi ultimul penalty pe care trebuia să-l marcăm. Din păcate ceilalţi nu au vrut să bată, nu s-au simţit în stare şi a căzut toată presiunea pe Golofca”, a declarat Dan Petrescu.